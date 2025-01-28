除夕節目大車拚 主持陣容大搬風

華視《金蛇守歲迎新春》董至成（後排左起）、陳亞蘭、胡瓜、許效舜、潘若迪與無尊（前排左起）、歐弟、澎恰恰扮演眾神做開場。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕除夕夜電視台各家爭鳴！主持陣容大搬風，胡瓜坐鎮民視除夕節目21年，首度缺席轉台到華視，將與陳美鳳、康康等一票本土中流砥柱相抗衡；國外團體更來勢洶洶，Kep1er入陣台視紅白演唱破億神曲。

康康（右）領軍主持中視《金蛇報喜旺新春》節目，吳宗憲助陣一搭一唱。（中視提供）

胡瓜入主華視，攜手陳亞蘭、澎恰恰、許效舜、歐漢聲主持《金蛇守歲迎新春》，主持群扮神天庭開場，打造懷舊復古歌廳秀舞台。

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白冰冰（左）除夕節目邀《角頭》演員龍天翔（左二起）、懷秋、唐振剛、黃尚禾助陣。（民視提供）

民視《民視第一發發發》不遑多讓，分為4大單元：百人大開場、舞蹈PK、明星運動會和大廚對決，白冰冰、陽帆邀超夯電影角頭助陣，陳美鳳帶白家綺、蘇晏霈等將近20位女星低胸彎腰「呼呼」，向全台觀眾送福利。

《民視第一發發發》李又汝（前排左起）、白家綺、顏曉筠與吳欣樺（後排左起）、宜芳、張晏塵大跳性感又電力十足的《呼呼》。（民視提供）

康康領銜《綜藝一級棒》、《飢餓遊戲》主持群聯手嗨翻中視《金蛇報喜旺新春》，吳宗憲驚喜受邀合體，「笑」果十足險變《綜藝玩很大》。吳姍儒第三度主持三立《WE ARE 我們的除夕夜》，對陣資深大咖，自信表示「我們最好看」。「台韓4團共演」成看點，包括韓國女團FIFTY FITFY、神級編舞家崔榮晙與所屬舞團TEAM SAME，及台灣女團幻藍小熊，台韓跨國選秀節目《SCOOL》的出道團SEVENTOEIGHT。

除夕守歲照過來

而黃偉晉走過風波再接《紅白》主持棒，王心凌甜蜜開場、羅志祥秀精湛舞技。人氣女團Kep1er則演出破億曲《WA DA DA》；日本星達拓團體King & Prince透過預錄與台灣觀眾一起過除夕。

東森綜合台《小姐不熙娣》除夕頒獎年度表現，派翠克與小優奪下「最佳曖昧CP」，讓小S直呼命中注定。洪都拉斯首度搭擋曾莞婷主持公視《Super Run2超吉跑》，孫可芳產後第一次拋家棄子出來錄影，眾星撕開角色薄紗，與彰化鄉親展開「黑泥田大賽」，互動令人期待。

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