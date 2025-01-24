蛇來運轉喜迎春 主廚上菜大四喜

金玉滿堂池戲燈籠蝦。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜╱專訪

記者潘少棠╱攝影

魚躍龍門迎新春。（記者潘少棠攝）龍蛇舞春慶團圓。（記者潘少棠攝）好蛇成雙鮑魚雞。（記者潘少棠攝）

2025蛇年即將到來，由曾國城、卓文萱、吳秉承和詹姆士主持的三立《型男大主廚》， 推出豪華宴客年菜單元，由黃米澤、李昇紘、「Jerry」陳昆煌以及「Max」楊盛堯4位大廚， 示範「金玉滿堂池戲燈籠蝦」、「魚躍龍門迎新春」、「龍蛇舞春慶團圓」、「好蛇成雙鮑魚雞」4道年菜， 道道皆具吉祥寓意，宴客上桌也面子十足。

黃米澤發揮創意料理如畫。（記者潘少棠攝）

金玉滿堂池戲燈籠蝦 黃米澤發揮創意料理如畫

黃米澤上菜「金玉滿堂池戲燈籠 蝦」，口感較清淡，是特別為家中長者設計，選用柴魚高湯和當季蔬菜，蝦漿 和魚漿也是為了讓長者好入口，餃子的部分則以白菜代替麵皮，吃起來無負擔；造型方面，黃米澤發揮創意，用菜變身栩栩如生的魚兒，再利用彎曲的蝦子擺製成燈籠，象徵吉祥如意。

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金玉滿堂池戲燈籠蝦備料。（記者潘少棠攝）

年菜做法大公開

食材：木耳、紅蘿蔔圈、紅蘿蔔碎、荸薺肉碎、芹菜珠、乾香菇、燙熟娃娃菜、白蘿蔔圈、綠花椰菜、蝦漿、魚漿、海帶 芽、黑芝麻、太白粉、紹興酒、柴魚高 湯、熟白蝦。

步驟1：製作燈籠蝦魚漿，取水晶碗放 入魚漿紅蘿蔔碎、乾香菇碎、芹菜珠、荸薺碎、鹽、白胡椒粉拌勻備用；白菜餃蝦漿用蝦漿、鹽、白胡椒粉；製作燈籠蝦：取煮好的白蘿蔔段，擦乾後抹上薄薄的太白粉，裹上魚漿後塑形成圓形狀，再黏上熟白蝦，放入蒸籠蒸。

步驟2：燈籠蝦淋上紹興酒炙燒出香氣；柴魚高湯、海帶芽、鹽、糖煮勻後加太白粉熬成羹湯。

步驟3：製作白菜餃，取蝦漿貼上木耳片、蘿蔔片、海苔片、娃娃菜蒸熟成品。

李昇紘神來一筆洛神花醬。（記者潘少棠攝）

魚躍龍門迎新春 李昇紘神來一筆洛神花醬

李昇紘說，過年一定要吃魚代表年年有餘，「魚躍龍門迎新春」選用口感較好、單價較高的馬頭魚代替鱸魚增加高級感，醬汁為糖醋口味，紅色的醬汁讓年菜看起來更討喜；比較特別的是洛神花醬，增加酸度且易上色，趁洛神花產季尾聲，年前最後一波採收期派上用場。

魚躍龍門迎新春備料。（記者潘少棠攝）

年菜做法大公開

食材：馬頭魚、荸薺、青椒、黃甜椒、紅甜椒、洋蔥、牛番茄、蝦漿、番茄醬、食用花、話梅、洛神花醬、義大利餃皮

步驟1：將魚炸至金黃酥脆，義大利餃皮放入食用花再對折滾成薄片，灌入蝦漿包成圓心金元寶，燙熟撈起備用。

步驟2：熬醬汁，熱油放入梅子汁、薑、蒜末煸香，加入番茄醬、牛番茄塊、青椒塊、黃甜椒塊、紅甜椒塊、洋蔥塊拌炒，放入鹽、白胡椒、水、砂糖、白醋、太白粉水拌勻煮，起鍋前拌入洛神花醬。

步驟3：魚淋上醬汁，旁邊放上金元寶餃子。

陳昆煌妙用龍蝦鰻魚。（記者潘少棠攝）

龍蛇舞春慶團圓 陳昆煌妙用龍蝦鰻魚

「Jerry」陳昆煌示範「龍蛇舞春慶團圓」，選用龍蝦和鰻 魚分別象徵龍和蛇，可以吃到滿滿的海鮮，就連麵疙瘩裡也 有包裹著熟櫻花蝦碎；麵疙瘩的麵皮則是用地瓜泥和紅蘿蔔 泥製作，吃起來較沒負擔，特別把它捏成圓餅狀以呈現金 幣樣，再撒上金箔點綴，象徵「把金銀財寶吃進來」。

龍蛇舞春慶團圓備料。（記者潘少棠攝）

年菜做法大公開

食材：龍蝦白鰻夾心：燒烤白鰻魚、龍蝦肉、蝦漿、鱈魚肝；櫻花金錢麵疙瘩麵糰：熟紅心地瓜泥、炒軟紅蘿蔔泥。龍蝦膏、紅蟳蟹膏、燙熟新鮮萵筍片、海鮮龍蝦湯等。

步驟1：製作櫻花金錢麵疙瘩：取熟地瓜泥、高筋麵粉、蛋黃、紅蘿蔔泥、櫻花蝦碎、鹽、白胡椒粉拌勻成麵糰狀，用圓形模具壓成圓片狀備用，入鍋煮熟。

步驟2：鍋底鋪錫箔紙再放乾稻草與咖啡紅茶葉，炙燒出香氣後，放入炸好龍蝦鰻魚夾心，燜燒煙燻出香氣。

步驟3：煮滾龍蝦湯，再放煮熟的櫻花金錢麵疙瘩片，下龍蝦膏、紅蟳蟹膏拌勻，再取出煙燻好的龍蝦白鰻夾心切厚片狀。

步驟4：成品盤倒入煮好的櫻花金錢麵疙瘩鋪底，放上煙燻好的龍蝦白鰻厚片，撒上熟櫻花蝦、蔥花、適量金箔裝飾。

楊盛堯傳統菜入新料理。（記者潘少棠攝）

好蛇成雙鮑魚雞 楊盛堯傳統菜入新料理

「Max」楊盛堯巧思「好蛇成雙」主要寓意出自「好事成 雙」，除了有傳統菜鮑魚燉雞，還加入創意料理鮑魚南瓜球， 較特別的是選用海膽製成的高級醬汁，平時能當抹醬塗抹麵 包或吐司，創意、實用兼具，南瓜球的口感吃起來類似南瓜 甜甜圈，他笑說：「炸過的麵糰吃起來真的好吃又罪惡！」

好蛇成雙鮑魚雞備料。（記者潘少棠攝）

年菜做法大公開

食材：九孔、去骨雞腿、高粱、花雕、海膽、奶油醬、鮑魚、金瓜泥、南瓜盅果雕等。

步驟1：薑片、香菇片、紅蔥頭、紫洋蔥片，雞肉拌炒。

步驟2：高粱、花雕酒點火後加入帶殼鮑魚，鮑魚撈起，再加入蠔油、水、糖調味。添加紫洋蔥、蔥段、芹菜段、辣椒 段拌炒出香味後炒勻。

步驟3：奶油、海膽、蒜、巴西里拌勻製成海膽奶油醬；鮑魚與金瓜泥製成鮑魚金瓜球炸酥。

步驟4：成品盤放在海膽再放入海膽醬，取鮑魚雞放入南瓜盅，南瓜球放在竹葉片上，撒上玫瑰花點綴。

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