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告五人4月登高雄世運 4大無極限

告五人4月登高雄世運 4大無極限告五人雲安（左起）、犬青、哲謙很開心要登上高雄世運主場館開唱。
（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期被封為「尾牙王」的人氣樂團告五人，4月12日將首度登上高雄世運主場館開唱，師兄五月天錄影為他們加油打氣，另外已征服大巨蛋的天后「阿妹」張惠妹也透過訊息喊話告五人「下一站大巨蛋」。

告五人人氣爆棚，今年尾牙唱透透。（記者陳奕全攝）告五人人氣爆棚，今年尾牙唱透透。（記者陳奕全攝）

尾牙邀約不斷的告五人最近常應不同單位邀請出現在同個飯店表演，雲安笑說：「服務生都聽了好多次《愛人錯過》。」近期常搭高鐵趕場，高鐵工作人員知道他們4月要去高雄開唱也為他們加油，讓告五人感受到溫暖。

「告五人宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」演唱會，祭出4大「無極限」亮點，包括「預算無極限」、「環場無極限」、「嘉賓無極限」，以及「曲目無極限」，透露已邀請多組嘉賓，對方都答應了。

五月天談到：「記得16年前，我們第一次在世運主場館辦演唱會的時候，完全不知道有這麼大的舞台、會發生什麼事情。」並提到：「相信告五人可以挑戰成功。」

去年底告五人曾去大巨蛋朝聖阿妹演唱會，阿妹透過訊息表示：「聽說你們有偷偷買票來看我的大巨蛋演唱會？這次你們要到世運主場館開唱，很快就換我在大巨蛋的觀眾席為你們加油了吧！」信心喊話告五人下次要站上大巨蛋，團員也說未來會努力做到。

為了高雄世運演唱會，告五人持續加強體力，犬青表示有在跳無繩跳繩，雲安則是每天做伏地挺身100下和腹部運動。

之前雲安創作的《在這座城市遺失了你》被歌迷封為「失戀神曲」，現在他和犬青感情穩定，會不會寫不出刻骨銘心的傷心情歌？雲安說不擔心，「我看別人的失戀故事，弟妹也會分享戀情，我站在旁觀角度來看。」

告五人募集歌迷和他們之間的回憶，昨也抽出幸運歌迷送出門票和代言手機，看到多年前和歌迷合照時的青澀模樣笑說好嚇人，演唱會門票2月15日中午12點在拓元售票系統開賣。

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