挺公視護母語！ 台語台台長轟「不用跪」

鍾承翰（左起）、安心亞和許孟哲昨宣傳新戲，應景蛇年，擺出蛇的姿勢賀新春。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞、鍾承翰和許孟哲昨出席華視、公視台語台新戲《火車來去》首映會，安心亞挑戰武打，許孟哲、石知田都是受害者，許孟哲哀嚎戲裡被打頭又捏臉，還逢人就抱怨：「她捏很大力，讓我臉痛了一個禮拜！」讓安心亞氣到瞪他，直喊「不要再說了啦」。許孟哲拍戲期間還長針眼，至今未痊癒，被虧「連戲」連到現在，但他指出醫生說針眼的膿包已經乾掉，必須動手術刮掉，預計年後動刀。

《火車來去》演員拚了 鍾承翰腫成豬頭 安心亞打戲獲認證

該劇在台南拍攝，因拍攝現場樹林多、蚊子多，導致鍾承翰的臉腫得像豬頭一樣，他說：「整張臉起疹子，還有灼熱、發癢、疼痛感，醫師開類固醇緩解症狀，但狀況沒改善。」最後停工10天，才繼續拍戲。

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石知田原本不會台語，只會廣東話，這回挑戰台語劇，台大土木工程系畢業的他直呼：「學台語比考台大還難！」他剛進劇組前幾天，因為臨時被改劇本，NG十多次，幸好對戲的霍正奇會鼓勵他，讓他壓力沒這麼大，他還跟自己說：「他們都有勇氣用我了，我有沒有勇氣接？跟你們拚了！」

公視台語台台長呂東熹認為《火車來去》是保留母語的好戲。（華視提供）

此外，藍委提案刪除文化部補助公視23億元預算，最終改為刪減1%，引發影視圈反彈，公視台語台台長呂東熹砲轟：「我們的資源拿得理直氣壯，不用特別去跪。」認為拍好的戲劇，保存母語文化，就是公廣集團最大價值。

鍾承翰演過《刺蝟男孩》、《一把青》和《無罪推定》等戲，期待公視能繼續推出好戲；安心亞曾因公視《牛車來去》入圍金鐘戲劇女主角，認為「公視一直都在做好戲」。

而安心亞之前主演戲劇《姊的魔法廚房》，劇組拍了35天遭大愛台無預警停拍，她坦言片酬都有如期拿到，導演也親自向她說明致歉，她能理解製作公司的難處，被問之後敢不敢再接大愛戲？她說：「如果是好的戲劇，可以帶給世界好的影響，我還是會想參與。」

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