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娛樂 最新消息

中居正廣玩完了 性醜聞謝罪 退出演藝圈

中居正廣曾於2015年來台播報12強棒球賽，昨日因性醜聞事件宣布退出演藝圈。（資料照）中居正廣曾於2015年來台播報12強棒球賽，昨日因性醜聞事件宣布退出演藝圈。（資料照）

〔記者鍾志均／綜合報導〕52歲前SMAP隊長中居正廣捲入性醜聞，傳富士電視台疑似有「性朝貢」之嫌，風暴不斷擴大，引發輿論撻伐；中居正廣昨午突然發長文宣布退出演藝圈，文中不斷抱歉止血，卻難敵日本網友砲聲隆隆。

中居正廣去年12月和20多歲女性爆發桃色糾紛，原本花9000萬日幣（約台幣1873萬元）封口和解，消息依舊走漏；事件爆發後，中居主持的《世界上讓人吃驚的新聞》、《中居大師說》等5個電視節目和一個廣播節目已終止，個人經紀公司也宣布結束業務。

中居表示與電視台、廣播電台和贊助商等全面結束合作、解約，還說︰「所有責任都必須由我來承擔，對於給許多人帶來困擾和損失，深感抱歉。」日本網友狂虧「沒坐牢算好了」、「希望真能改過向善」，甚至有人放話要他永不復出。

SMAP過去是日本第一天團，卻因中居正廣（前排右）事件，讓五人無法重聚。（美聯社）SMAP過去是日本第一天團，卻因中居正廣（前排右）事件，讓五人無法重聚。（美聯社）

SMAP合體破滅

中居正廣過去貴為天團SMAP隊長，卻敗在私德糾紛，富士台社長港浩一日前坦言，前年6月就獲知中居和女性爆發糾紛，未來將成立調查委員會。輿論怒批富士台毫無誠意、敷衍了事，逾70家企業停止在電視台投放廣告，也有業界人士看衰富士台，直言正面臨存亡危機。

此外，《體育日本》報導，隨著中居退出演藝圈，SMAP合體希望正式破滅，該團2016年解散後，包括香取慎吾、木村拓哉都曾提及成員未來有望重聚，現在卻因中居醜聞徹底粉碎粉絲的希望。

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