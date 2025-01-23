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娛樂 最新消息

Darren攜子體驗AI展 愛子留長髮惹人愛

Darren攜子體驗AI展 愛子留長髮惹人愛Darren（中）與兒子Travis（左）體驗士林科教館AI雙展。
（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Darren」邱凱偉昨攜4歲兒子Travis亮相，搶先體驗士林科教館AI雙展，父子倆牛仔套裝默契現身，在場內玩得不亦樂乎。近日藍白連手大砍公視預算惹議，曾以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下第56屆金鐘戲劇節目男配角獎的他，對此回應：「我們就把戲演好，這個問題就交給上面的處理。」

獻出處男秀的Travis一頭過腰長髮意外吸睛，Darren笑言當初好奇兒子長髮模樣，沒想到越留越長，兒子很有主見，出生至今僅剪過一次頭髮，夫妻倆尊重之餘，Darren也很享受幫他洗頭、吹髮的父子時光。

日前好友周杰倫過生日，Darren透露有傳簡訊祝福，對方回讚外，希望他帶著家人一起到墨爾本玩，恰好Darren投資的珍珠奶茶手搖飲店，將在母校墨爾本皇家理工大學附近開設，他計畫2月飛當地巡視店面，3月正式營業，未來計畫等兒子7歲時帶他去澳洲念書，一直想要女兒的他，希望再替兒子添伴。

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