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娛樂 最新消息

片山凉太奪金曲 2024沒有遺憾

片山凉太對金元寶、錢幣造型的巧克力感到新奇。（記者潘少棠攝）片山凉太對金元寶、錢幣造型的巧克力感到新奇。（記者潘少棠攝）

新年希望多留台灣 挑戰電影戲劇

記者張釔泠／專訪

片山凉太這趟來台住了一個月，談及今年新的計畫，他毫不猶豫表示：「希望有更多的時間來台灣。」 想進行現場音樂演出，其實他也收到電影、戲劇的邀約，「如果我的華語再好一點，我也想試試看 。」

他當過《 富都青年》的副導，深知演員要扛的壓力，「演員狀態不好，會影響到所有人，當演員更需要專注力， 重複的給一樣的情緒。」羞認自己拍MV才拍到第二次 ，就做不到相同的表演，現在養成一個習慣，做任何事情都非常專注，「不管小或大都一定要做好。」

提起2024年，他直呼感想只有4個字「沒有遺憾」，「 感謝《富都》讓我我得了金曲獎（最佳單曲製作人獎）。」 當天遇到過往只能在銀幕上見到的台灣音樂人，尤其是陳建騏，「他本來就是偶像，能從他手中拿到獎座，覺得很催淚，真的是完美的2024。」希望接下來的單曲能和陳建騏合作，挖掘出自己看不到的那一面。

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