周興哲幾乎是愛情MAN救舒華 暴哭戲揪心

周興哲《幾乎是愛情》MV邀請（G）I-DLE舒華助攻。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲甫發行全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，專輯同名曲《幾乎是愛情》MV由周興哲親挑大梁演出，並請到韓國人氣女團（G）I-DLE成員舒華擔任女主角，據悉舒華行程滿檔，卻為周興哲一口應允，也成為她首支受邀演出的MV。

導演殷振豪（左起）為周興哲、舒華添加許多感情戲。

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日前MV預告曝光，就讓全球粉絲驚喜不已，狂讚兩人是「神仙組合」，他們首度合作，不僅不生疏、彼此也演技大爆發，一場周興哲抱著舒華暴哭的感情戲，更是令人揪心不已。

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周興哲（右）在MV中有不少武打戲，他毫不猶豫上陣。

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MV因為舒華的加入充滿粉紅泡泡，導演殷振豪為兩人量身打造愛情武打戲，重頭戲落在男方身上，導演事先問周興哲能否勝任？換來他爽朗一句：「當然可以啊，那就打吧！」而為了入戲，周興哲還要求團隊當天不要叫他「Eric」、改叫他「Lucca」，以達到「又殺又跩」的狀態。

周興哲（右）抱著舒華痛哭，讓粉絲看了揪心不已。（星空飛騰提供）

舒華則興奮說，這是自己第一次演出有劇情的MV，而且規格根本是電影大片，她在導演安排下，把東西砸到壞人身上，尖叫呼救，此時周興哲挺身而出，舒華表示：「從沒打過人，這次為了他就打了兩次。」

導演還不忘添加感情戲，要舒華跪地幫受傷的周興哲擦汗，並拭去他臉上的血痕，畫面相當唯美，兩人也愈拍愈深情，一幕周興哲抱著倒在地上的舒華大哭的畫面，周興哲真情流露，而當導演喊ok時，舒華卻無厘頭站起來比讚說：「他哭了耶，讚！」讓周興哲「破涕而笑」。

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