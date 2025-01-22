晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周興哲幾乎是愛情MAN救舒華 暴哭戲揪心

周興哲《幾乎是愛情》MV邀請（G）I-DLE舒華助攻。（星空飛騰提供）周興哲《幾乎是愛情》MV邀請（G）I-DLE舒華助攻。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲甫發行全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，專輯同名曲《幾乎是愛情》MV由周興哲親挑大梁演出，並請到韓國人氣女團（G）I-DLE成員舒華擔任女主角，據悉舒華行程滿檔，卻為周興哲一口應允，也成為她首支受邀演出的MV。

周興哲幾乎是愛情MAN救舒華 暴哭戲揪心導演殷振豪（左起）為周興哲、舒華添加許多感情戲。
（星空飛騰提供）

日前MV預告曝光，就讓全球粉絲驚喜不已，狂讚兩人是「神仙組合」，他們首度合作，不僅不生疏、彼此也演技大爆發，一場周興哲抱著舒華暴哭的感情戲，更是令人揪心不已。

周興哲幾乎是愛情MAN救舒華 暴哭戲揪心周興哲（右）在MV中有不少武打戲，他毫不猶豫上陣。
（星空飛騰提供）

MV因為舒華的加入充滿粉紅泡泡，導演殷振豪為兩人量身打造愛情武打戲，重頭戲落在男方身上，導演事先問周興哲能否勝任？換來他爽朗一句：「當然可以啊，那就打吧！」而為了入戲，周興哲還要求團隊當天不要叫他「Eric」、改叫他「Lucca」，以達到「又殺又跩」的狀態。

周興哲（右）抱著舒華痛哭，讓粉絲看了揪心不已。（星空飛騰提供）周興哲（右）抱著舒華痛哭，讓粉絲看了揪心不已。（星空飛騰提供）

舒華則興奮說，這是自己第一次演出有劇情的MV，而且規格根本是電影大片，她在導演安排下，把東西砸到壞人身上，尖叫呼救，此時周興哲挺身而出，舒華表示：「從沒打過人，這次為了他就打了兩次。」

導演還不忘添加感情戲，要舒華跪地幫受傷的周興哲擦汗，並拭去他臉上的血痕，畫面相當唯美，兩人也愈拍愈深情，一幕周興哲抱著倒在地上的舒華大哭的畫面，周興哲真情流露，而當導演喊ok時，舒華卻無厘頭站起來比讚說：「他哭了耶，讚！」讓周興哲「破涕而笑」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中