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張清芳重返小螢幕 辣嗆不鳥詹仁雄

張清芳（右二）暌違多年重返電視節目，昨與木木（左起）、Sandra，艾怡良現身《大學聲YOUNG VOICE》記者會。（記者潘少棠攝）張清芳（右二）暌違多年重返電視節目，昨與木木（左起）、Sandra，艾怡良現身《大學聲YOUNG VOICE》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕張清芳近來擔任選秀節目《大學聲YOUNG VOICE》客座導師，昨與「木木」林葦妮、艾怡良和Sandra出席記者會，聊到過往參與選秀的時光，她認為要進演藝圈發展，個性、情緒管理很重要，不僅要有抗壓性，也要學習調適心情和接受失敗。

張清芳暌違10餘年再度重返電視節目，笑說看在乾哥哥王偉忠的面子上才答應邀約，「我在美國待好好的，他突然打給我說有投資這節目。」更嗆辣直言製作人詹仁雄邀了她2年，自己都沒答應，「要不是我是王偉忠的乾妹妹，不然詹仁雄找我，我才不鳥。」

以歌唱選秀冠軍頭銜出道的艾怡良直到近期才學會放下他人的眼光，練習不看網友們的負評，她分享過去參賽時曾經歷過的挫折，「當時因為比較少唱中文抒情歌，演唱曲風一直無法突破，評審和網友們都對我很失望，我自己也很有壓力。」幸好初生之犢不畏虎的她後來不斷戰勝自己，坦言選秀是自己事業上最滿腔熱血的時期，每次上台都好好享受且把握機會。

Sandra曾以踢館者身分參加選秀，去年也擔任金曲及金音獎評審，她認為能脫穎而出的參賽者勢必要有觀眾緣，而自己最注重的部分是英文能力。擔任主持人兼助教的木木私下花很多時間了解每一位參賽者，希望能給予他們精神上的支持與鼓勵。

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