晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太妍官方正名泰妍 大巨蛋開唱比照韓國購票規則

太妍將成為第一位登上大巨蛋舉行專場演唱會的韓國歌手，粉絲已興奮準備搶票。（遠雄創藝提供）太妍將成為第一位登上大巨蛋舉行專場演唱會的韓國歌手，粉絲已興奮準備搶票。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「少女時代」的隊長太妍將接棒周杰倫、張惠妹，在3月16日成為第一位在台北大巨蛋舉行專場演唱會的海外歌手，先前首爾場採取Weverse會員預購以防範黃牛，台灣主辦單位昨天宣布比照辦理，將採取兩個階段售票，只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間18點優先購票，2月8日中午12點則將在拓元全數開放售票。

太妍隔1年7個月展開全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》，將前往亞洲8個地方開唱，今年更是她迎來Solo出道10週年，對歌迷與她皆意義非凡，特別是海外首場將獻給台北大巨蛋，讓台灣SONE（粉絲名）已經摩拳擦掌準備搶票。

值得一提的是，此次主辦單位宣布，原先的藝名「太妍」經所屬公司SM娛樂正名為「泰妍」，讓粉絲也霧煞煞，紛紛表示，「太妍用習慣了」、「之前不是說是太妍嗎？」、「泰妍真的好不習慣」。演唱會詳細購票資訊請上遠雄創藝官方社群。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中