太妍官方正名泰妍 大巨蛋開唱比照韓國購票規則

太妍將成為第一位登上大巨蛋舉行專場演唱會的韓國歌手，粉絲已興奮準備搶票。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「少女時代」的隊長太妍將接棒周杰倫、張惠妹，在3月16日成為第一位在台北大巨蛋舉行專場演唱會的海外歌手，先前首爾場採取Weverse會員預購以防範黃牛，台灣主辦單位昨天宣布比照辦理，將採取兩個階段售票，只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間18點優先購票，2月8日中午12點則將在拓元全數開放售票。

太妍隔1年7個月展開全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》，將前往亞洲8個地方開唱，今年更是她迎來Solo出道10週年，對歌迷與她皆意義非凡，特別是海外首場將獻給台北大巨蛋，讓台灣SONE（粉絲名）已經摩拳擦掌準備搶票。

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值得一提的是，此次主辦單位宣布，原先的藝名「太妍」經所屬公司SM娛樂正名為「泰妍」，讓粉絲也霧煞煞，紛紛表示，「太妍用習慣了」、「之前不是說是太妍嗎？」、「泰妍真的好不習慣」。演唱會詳細購票資訊請上遠雄創藝官方社群。

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