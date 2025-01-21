導演格雷希成功打造《更好的人》 竟是台片《雙瞳》數位合成師

導演麥可格雷希（左）誇羅比威廉斯面對自己的故事搬上銀幕，態度真誠坦率。（法新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕音樂電影《更好的人》改編自英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事，由《大娛樂家》鬼才導演麥可格雷希執導；麥可格雷希大讚羅比本身就是傳奇，直言電影之所以成功，全因羅比以真誠坦率的方式講述自己的故事。

視覺特效出身的麥可格雷希和台灣頗有淵源，曾擔任2002年賣座台片《雙瞳》的數位合成師，首度執導的電影是大獲好評的《大娛樂家》，也擔任過艾爾頓強傳記歌舞片《火箭人》的監製。

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《更好的人》片中一鏡到底重現羅比威廉斯招牌歌曲《Rock DJ》的歌舞片段。（双喜提供）

《更好的人》斥資35億台幣，邀請全球頂尖的視覺特效團隊，打造如夢似幻的舞台場景與細膩動畫細節，讓片長約135分鐘的電影等於每秒花43萬的製作成本，成為音樂傳記片的新標竿。

羅比近日將片中一鏡到底的《Rock DJ》500人群舞的歌舞片段放到個人YouTube頻道，片中他和「接招合唱團」成員從唱片公司的辦公室衝到街上，在倫敦知名的「攝政街」上演充滿活力的精彩歌舞，引起影迷熱議。

《更好的人》講述羅比威廉斯加入英國男團「接招合唱團」的過程。（双喜提供）

麥可格雷希爆料，事實上如果沒有羅比，就沒有《大娛樂家》的休傑克曼，「在製作《大娛樂家》的過程中，休一直提到羅比，所以當我需要說服休接受片中音樂時，我請羅比錄了影片，告訴休音樂非常棒，才讓休有了精彩的演出。」

《更好的人》17日在台上映，好口碑延燒，影迷大讚電影視覺效果震撼、打破巨星傳記片既有的框架。《更好的人》全台熱映中。

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