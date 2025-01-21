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娛樂 最新消息

朱頭皮難忘阿公的雜貨店 連江蕙錄音帶都能叫貨

謝以樂（左起）、鄒暟澐、朱頭皮、胖球、斯拉出席《什麼都沒有雜貨店2》開鏡，各自都對角色新挑戰期待不已。（小公視提供）謝以樂（左起）、鄒暟澐、朱頭皮、胖球、斯拉出席《什麼都沒有雜貨店2》開鏡，各自都對角色新挑戰期待不已。（小公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕朱頭皮出席小公視兒童喜劇《什麼都沒有雜貨店2》開鏡儀式，他在劇中飾演雜貨店老闆，笑說自己和雜貨店很有緣分，因為另一部音樂劇《春天佇佗位》也是，「這可能是命定角色，未來不無可能真的來開雜貨店。」

朱頭皮回憶起童年對雜貨店的印象，就是阿公開的小間雜貨店，「雖然什麼都沒有，但是要東西的時候打一通電話就有人送來，連客人要江蕙錄音帶都有人馬上送來。」他說：「大家就是互相認識，什麼都沒有也是因為大家願意幫忙，才變得什麼都有。」

對於新一季的挑戰，斯拉很期待自己被潑水的戲，胖球這次和爸爸寫了更多的歌曲，她分享因為自己長高了8公分，所以第二季的衣服全是新的，也搭配不少可愛的私服為角色畫龍點睛。

謝以樂喊話：「我要把小時候演完，再把長大的角色演完。」至於希望像哪位演員，他很有自信回答：「我要做自己！」鄒暟澐在第二季有感情線，但他最期待的是煮飯的戲。

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