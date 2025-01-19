《夜市王》決戰場如跨年 曾志偉殘念喊：烤魚沒吃到

由美麗本人（左起）、阿達、Lulu主持，曾志偉、金針菇和娘娘擔任評審的《夜市王》冠軍昨晚出爐。 （緯來提供）

〔記者林欣穎／高雄報導〕「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人主持緯來美食競賽綜藝《夜市王》，由曾志偉、網紅Alizabeth娘娘和韓勾ㄟ金針菇擔任評審，節目昨在高雄夢時代對面廣場迎來最終決戰，從下午就擠滿人潮、現場超過3萬人，網路直播更有近3萬人同時收看，各個攤位大排長龍連曾志偉想吃烤魚都排不到，主持和評審群們都被人潮嚇了一跳，娘娘幽默直呼：「我們好紅哦！跟志偉哥的衣服一樣紅。」而當晚冠軍則由東大門夜市勝過節目人氣王南機場夜市，奪下「夜市王」封號。

曾志偉驚訝人潮眾多直呼很開心。（緯來提供）

逾3萬人湧進美食攤位 東大門擠下南機場奪冠

《夜市王》決賽由南機場夜市對上東大門夜市，現場找來陳華、許富凱、蕭煌奇擔任演唱嘉賓，見到熱鬧場面曾志偉表示相當開心，自己更是心心念念南機場夜市的烤魚，「我一下飛機就問了烤魚今天吃不吃得到，結果他們說『放心志偉哥，一定吃不到』！」在台上表演的許富凱也說自己想吃花生捲冰淇淋，唱歌時還邊在台上尋找攤位，受訪時更感嘆民眾很多、怕是吃不到。

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《夜市王》冠軍出爐，東大門夜市代表小助手黃家明（中）含淚致謝。（翻攝自YouTube）

節目組為求公正性選在「第三地」高雄舉辦，製作單位透露超支300萬，昨現場開放民眾逛夜市，最後比兩家夜市總營業額選出「夜市王」，昨晚兩家夜市總營業額是281萬元，東大門營業額172萬贏下108萬的南機場夜市，東大門夜市代表小助手黃家明上台感動得眼眶泛紅，開心拿下100萬獎金。

《夜市王》冠軍賽網路直播也有3萬人在線觀看，圖為曾志偉（左起）、娘娘、Lulu。（翻攝自YouTube）

《夜市王》的播出同時帶動逛夜市人潮，花蓮東大門夜市近年因地震關係觀光客銳減，不過隨著節目播出景氣有所回溫，東大門夜市保守估計業績成長五成，而人氣王南機場夜市的人潮也因此暴漲2、3倍。至於是否會有第二季？製作單位表示這還要看電視台，阿達則說播出後的確有很多夜市想要報名。

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