幻藍小熊征服粉絲 婁峻碩嗨秀手勢舞

幻藍小熊首次在台舉辦粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團幻藍小熊在韓國成功出道，昨晚在台大體育館舉辦粉絲見面會，新婚的婁峻碩擔任嘉賓助陣，還和隊長XXIN互尬饒舌，嗨翻現場粉絲；婁峻碩更爆料老婆焦凡凡是小熊餅乾（幻藍小熊粉絲名），直言：「常常被半強迫跟著看妳們的MV，妳們越來越厲害耶！」說完現場小跳《COCOCO》手勢舞，讓全場陷入瘋狂。

幻藍小熊回到台灣舉辦專場演出，一口氣把過去征戰選秀節目、紀念專輯以及打歌舞台的歌曲重新編曲演繹，加碼首唱新歌《ACT LIKE THAT》，給足粉絲驚喜。

請繼續往下閱讀...

這首新歌的舞步超複雜，程度及難度全加倍，大夥笑稱光是練舞就操瘦了，隊長XXIN說：「這首歌闡述夢想、愛與冒險的精神，希望能與歌迷共勉，在節奏中感受自信和活力。」

婁峻碩（右）擔任嘉賓，爆料老婆焦凡凡是幻藍小熊的粉絲。（記者胡舜翔攝）

婁峻碩出道至今首度與女團合作，他跟隊長XXIN對尬饒舌，合唱自己的經典歌《NEVERLAND》，不忘誇讚XXIN的饒舌很強也很穩定，「聲線很好聽，很開心可以跟她在舞台上合作，跟女生尬饒舌的感覺很不一樣。」采甄則把握機會跟婁峻碩邀歌。

看到幻藍小熊的精采表現，婁峻碩被問到未來若生女兒，女兒長大可以加入女團嗎？他聽了笑說：「會尊重她的意見跟想做的事情，只要不學壞，如果女兒對表演有興趣，一定會支持。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法