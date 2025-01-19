晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

幻藍小熊征服粉絲 婁峻碩嗨秀手勢舞

幻藍小熊首次在台舉辦粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）幻藍小熊首次在台舉辦粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團幻藍小熊在韓國成功出道，昨晚在台大體育館舉辦粉絲見面會，新婚的婁峻碩擔任嘉賓助陣，還和隊長XXIN互尬饒舌，嗨翻現場粉絲；婁峻碩更爆料老婆焦凡凡是小熊餅乾（幻藍小熊粉絲名），直言：「常常被半強迫跟著看妳們的MV，妳們越來越厲害耶！」說完現場小跳《COCOCO》手勢舞，讓全場陷入瘋狂。

幻藍小熊回到台灣舉辦專場演出，一口氣把過去征戰選秀節目、紀念專輯以及打歌舞台的歌曲重新編曲演繹，加碼首唱新歌《ACT LIKE THAT》，給足粉絲驚喜。

這首新歌的舞步超複雜，程度及難度全加倍，大夥笑稱光是練舞就操瘦了，隊長XXIN說：「這首歌闡述夢想、愛與冒險的精神，希望能與歌迷共勉，在節奏中感受自信和活力。」

婁峻碩（右）擔任嘉賓，爆料老婆焦凡凡是幻藍小熊的粉絲。（記者胡舜翔攝）婁峻碩（右）擔任嘉賓，爆料老婆焦凡凡是幻藍小熊的粉絲。（記者胡舜翔攝）

婁峻碩出道至今首度與女團合作，他跟隊長XXIN對尬饒舌，合唱自己的經典歌NEVERLAND》，不忘誇讚XXIN的饒舌很強也很穩定，「聲線很好聽，很開心可以跟她在舞台上合作，跟女生尬饒舌的感覺很不一樣。」采甄則把握機會跟婁峻碩邀歌。

看到幻藍小熊的精采表現，婁峻碩被問到未來若生女兒，女兒長大可以加入女團嗎？他聽了笑說：「會尊重她的意見跟想做的事情，只要不學壞，如果女兒對表演有興趣，一定會支持。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中