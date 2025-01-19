席琳娜攜手未婚夫賑災 合作新歌有譜

班尼布蘭柯（左）與席琳娜親訪災區，當志工為災民發放物資。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕席琳娜去年底被求婚，將與音樂人班尼布蘭柯步入婚姻殿堂，小倆口最近愛心不落人後，就算戴著口罩、全副武裝仍被捕獲在洛杉磯支援救災，親自發放包括食物在內的相關物資，同時表達對這些救難人員的感謝，讓現場眾人以及網友們都相當感動。

班尼布蘭柯（右）被拱幫席琳娜創作新歌，班尼曬照暗示好消息。（法新社）

洛杉磯大火已經延燒數日，好萊塢大咖有錢出錢、有力出力，席琳娜和班尼透過個人的影響力，這幾天在社群上公開招募物資，包括能量飲料、防曬霜等等，兩人除了在手機上發文，也親自到場發放三明治給需要的人，班尼大讚所有參與救災的打火弟兄、國民警衛隊是超級英雄。有網友稱席琳娜真的是「嫁對人」，「終於知道為什麼她愛班尼了，他們擁有一樣善良的靈魂。」

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兩人在求婚後越愛越高調，最近有網友詢問班尼是否能幫席琳娜創作新歌，班尼直接曬出席琳娜在麥克風前錄音的畫面，暗示兩人將展開合作，讓歌迷相當興奮。

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