晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

席琳娜攜手未婚夫賑災 合作新歌有譜

班尼布蘭柯（左）與席琳娜親訪災區，當志工為災民發放物資。（翻攝自IG）班尼布蘭柯（左）與席琳娜親訪災區，當志工為災民發放物資。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕席琳娜去年底被求婚，將與音樂人班尼布蘭柯步入婚姻殿堂，小倆口最近愛心不落人後，就算戴著口罩、全副武裝仍被捕獲在洛杉磯支援救災，親自發放包括食物在內的相關物資，同時表達對這些救難人員的感謝，讓現場眾人以及網友們都相當感動。

班尼布蘭柯（右）被拱幫席琳娜創作新歌，班尼曬照暗示好消息。（法新社）班尼布蘭柯（右）被拱幫席琳娜創作新歌，班尼曬照暗示好消息。（法新社）

洛杉磯大火已經延燒數日，好萊塢大咖有錢出錢、有力出力，席琳娜和班尼透過個人的影響力，這幾天在社群上公開招募物資，包括能量飲料、防曬霜等等，兩人除了在手機上發文，也親自到場發放三明治給需要的人，班尼大讚所有參與救災的打火弟兄、國民警衛隊是超級英雄。有網友稱席琳娜真的是「嫁對人」，「終於知道為什麼她愛班尼了，他們擁有一樣善良的靈魂。」

兩人在求婚後越愛越高調，最近有網友詢問班尼是否能幫席琳娜創作新歌，班尼直接曬出席琳娜在麥克風前錄音的畫面，暗示兩人將展開合作，讓歌迷相當興奮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中