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娛樂 最新消息

李玟50歲冥誕設月光雕像 姊姊冷談Bruce已斷聯

李玟「永遠的月光愛人」紀念雕像設置於金寶山碑林名人區。（記者胡舜翔攝）李玟「永遠的月光愛人」紀念雕像設置於金寶山碑林名人區。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／新北報導〕「CoCo」李玟逝世1年多，家屬在金寶山墓園設置「永遠的月光愛人」紀念雕像，昨天李玟的媽媽及兩個姊姊都飛來台灣，要跟台灣歌迷一同迎接李玟的50歲冥誕，年邁的李媽媽數度放聲大哭，離場前突喊「救救我的妹妹（指李玟）」，仍未走出喪女之痛。

李玟的媽媽（右二）及兩個姊姊現身墓園，音樂人姚謙（左二）也到場。（記者胡舜翔攝）李玟的媽媽（右二）及兩個姊姊現身墓園，音樂人姚謙（左二）也到場。（記者胡舜翔攝）

昨天金寶山聚集了上百名的李玟歌迷，李媽媽現身後就不斷啜泣，李玟二姊Nancy代表致詞時，連忙先喊了「媽媽加油」，讓人看了不捨。

Nancy稱妹妹的離開讓眾人心如刀割，而台灣是李玟的發跡地，「為表達我們家人對台灣的感恩之情，在金寶山打造了小小的紀念園，媽媽從小教我們飲水思源，我代表CoCo感謝大家多年來對她的關愛與支持，她會永遠活在我們心中。」

而李玟離世後，老公Bruce屢遭爆料，與家屬的恩怨也浮上了檯面，被問到Bruce近況，Nancy僅表示：「沒有聯絡。」不願再多提。

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