宋慧喬、孔劉新劇畫面流出 斥資750億卡司強

孔劉（左）、宋慧喬拍攝新劇畫面流出，衣著年代感十足。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孔劉、宋慧喬雙強聯手合作新劇《慢慢地強烈地》（暫譯）已在12日開拍，近日宋慧喬以一頭「男孩風」超短髮亮相，狂吸觀眾目光，網上更流出拍戲現場的影片，引爆粉絲期待。

孔劉（左）和宋慧喬聯手合作新劇，預計將拍攝一整年，有望明年播出。

（翻攝自臉書）

女神短髮入鏡 男神60年代風被虧又土又傻

宋慧喬為新角色突破自我，大膽嘗試短髮造型，她先前在節目《精靈在炯》透露下一部作品是盧熙京老師的作品，是時代劇，要剪短髮，所以才有這樣的造型，沒多久，她和孔劉首次合作的新劇就曝光，將一路拍到年底，預計有20至24集。

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《慢慢地強烈地》以60、70年代為背景，講述韓國娛樂圈成長史，孔劉和宋慧喬分飾導演和製作人；從曝光的現場照看來，兩人各自穿上棕色系服裝，年代感十足，尤其孔劉的造型被粉絲虧「又土又傻」，推測他的角色個性應是憨厚老實。

宋慧喬近來以短髮造型亮相拍攝新劇。（翻攝自IG）

大咖編劇夢幻連動

該劇日前傳出製作費高達750億韓元（約台幣17億元），僅次於韓劇《魷魚遊戲2》的1000億韓元（約台幣22億元），由《我們的藍調時光》編劇盧熙京執筆，描繪電視台幕後工作人員、明星經歷困難、追求夢想的真實經歷。

有趣的是，韓媒挖出宋慧喬早在2016年就表示希望未來有機會和孔劉合作，相隔9年後如願聯手，正巧兩人和新劇編導緣分都很深，宋慧喬和編劇盧熙京是舊識，合作過《他們的世界》、《那年冬天風在吹》，孔劉則拍過導演李允貞的《咖啡王子1號店》，團隊堪稱「神仙組合」，未演先轟動。

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