張志勇奪金馬影帝 被虧哭了半宿

金馬影帝張志勇（左）和導演耿軍合體受訪，合照時展現不同於電影面貌。（記者王文麟攝）

漂亮朋友詮釋同志 吻戲關最難過

製片王子劍（左起）、影帝張志勇、導演耿軍昨在記者會上搞笑力推電影周邊。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕中國演員張志勇去年以電影《漂亮朋友》奪下金馬影帝，昨和導演耿軍、製片王子劍一同來台接受媒體訪問。他去年未出席金馬獎頒獎典禮，透露得獎當下在工作，結果收到很多簡訊，「我那天回最多的一句話是：『稍等！我哭一會兒！」一旁耿軍更爆料：「他哭了半宿！」

該片描述一群東北男同志的愛情故事，張志勇笑說一開始要拍，還以為導演在開玩笑，「決定要拍的時候，我心裡是很糾結的，也不知道心理能不能詮釋這個角色」。導演耿軍更透露第一天就拍吻戲：「那時候拍完第一天我們在走廊上遇到，志勇就跟我說：『又過了一關！』」

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張志勇坦言，雖然片中有許多激烈的床戲，但最難的是還是接吻，「其他的也不算什麼了，最重要的是把自己融入進去，要讓大家看不是演的，最好的表演就是最自然的。」

目前《漂亮朋友》仍因未抽到上映配額無法在台上映，只能以影展方式映演，製片王子劍希望能透過連署改變，「現在就差了一點，能不能網開一面，讓大家看這部電影，會有很多自由的創作者來到台灣，因為台灣是華語電影最寬容的地方。」

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