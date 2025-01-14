（亞洲說揭曉10強） 張榕容為怪物媽媽落淚 李銘忠挑戰過動當評審

張榕容被作品《我的怪物媽媽》感動落淚。（76號原子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柴智屏擔任「亞洲說 國際原創故事徵集大賽」評審團主席，率領張榕容、李銘忠等人共同擔任評審，在將近500件報名的原創作品中，最終選出包括《心心相硬》、《黑旗追緝令》、《我的怪物媽媽》、《35歲不戀愛？》等10強作品。柴智屏鼓勵創作者對題材的堅持和編寫時不斷的精進，勉勵總有機會遇到欣賞自己作品的伯樂。

張榕容頒獎給《我的怪物媽媽》作者錢宇喬，自曝因為身為媽媽，看這個故事看到流淚，她一路都很看好這個題材，認為無論從電影、影集形式，均有潛力成為出色作品。

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李銘忠入行首度擔任評審。（76號原子提供）

首次擔任影視大賽評審的李銘忠，雖然人在外地拍戲，仍透過線上方式積極參與，他透露擔任評審最大的挑戰是要克服自己的過動，「對於閱讀這件事，是在挑戰我個人的耐心和毅力，本人是過動兒，要定下心來看完所有的劇本是折騰的過程。」人在馬來西亞的他，一同在線上全程參與入選作品的提案大會與評審會議，並積極線上提問，相當投入。

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