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娛樂 最新消息

徐淑媛息影赴美26年 返台會友大開吃戒

徐淑媛（中）與老公鄒嘉鈞相隔2年返台，相約老友陳凱倫（左）敘舊。（陳凱倫提供）徐淑媛（中）與老公鄒嘉鈞相隔2年返台，相約老友陳凱倫（左）敘舊。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕80年代豔星徐淑媛1999年息影，閃婚交往1個月的餐廳老闆鄒嘉鈞，遠嫁美國俄亥俄州26年。徐淑媛近日偕尪返台過年，現身台北中山區力挺乾兒子陳銳的眼鏡店副業，久違露面的她臉上脂粉未施，風韻依舊。

陳凱倫與鄒嘉鈞是近50年交情的老同學，當年他當「月下老人」牽線徐淑媛姻緣，雙方交情匪淺，徐淑媛也把陳凱倫兒子收為乾兒子，疼愛有加。鄒嘉鈞夫妻倆相隔2年返台，徐淑媛坦言父母離開後重心放在美國，恰好姪女最近畢業讓她偷得片刻清閒，這次預計待上5個星期把全台玩透透。

問及近況，徐淑媛瀟灑說：「就這樣過唄！」平時照顧姪女之餘，她會超慢跑，跟著劉畊宏的運動影片維持體態，下廚則是放鬆之道，笑言：「做飯誰都不要吵我！過程可以調整心情，是我排解壓力的方式，前幾年做蛋糕、麵包，這幾年開始研究做包子、饅頭。」她返台也做足美食功課，直呼：「台灣東西太好吃了，不能不吃。」

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