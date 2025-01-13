五月天巡演慣例 阿信爆明年有變數

五月天阿信（右）很想知道當年團員學樂器的真正原因。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚重返新加坡國家體育場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，最近忙接尾牙表演的人氣團體Energy快閃飛去當嘉賓，順便宣布4月5日將帶著「一觸即發」演唱會到馬來西亞開唱，藉機邀請五月天到時候能當他們的嘉賓，阿信則出「考題」，如果Energy會唱五月天新歌《任性》就會慎重考慮。

五月天新加坡開唱，再次邀請Energy合唱多首歌曲。（相信音樂提供）

Energy和五月天合唱《二次西遊》、《星期五晚上》等歌曲，現場氣氛嗨爆，也完美詮釋五月天新歌《任性》，但對於Energy再次邀約當嘉賓，阿信笑說：「五月天會把你們吃垮。」Energy則說密集接演出不怕被五月天吃垮，誠意滿滿就等他們答應。

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五月天在新加坡連唱兩場，吸引爆滿歌迷欣賞。（相信音樂提供）

另外阿信跟歌迷說：「過去幾年，五月天維持每一年來到新加坡開演唱會，預告一下，明年真的不一定。」主要是完成這套巡演後，五月天要專心籌備第十張新專輯，團員開玩笑說，要先休息半年、沉澱半年、整理半年、充電半年，笑稱下次可能就是開80歲演唱會了。

阿信說有件事情埋藏心裡25年，一定要問團員：「你們當初學樂器是真心喜歡音樂，還是想騙女生？」貝斯手瑪莎矢口否認，他說貝斯手騙不了女生，只有吉他手才可以，阿信竟回：「你騙到的女生最有名。」疑似暗指過去瑪莎和梁靜茹的緋聞，全場大笑，阿信趕緊說：「我沒有其他意思，對不起。」怪獸則笑說：「他不是用貝斯騙的。」

忙完新加坡演唱會，五月天「2025 Just Love It！一路向東演唱會再出發版」1月17日從高雄起跑，1月18、19日在玉里和花蓮市演出。2月22日和3月29日會到澳洲及美國拉斯維加斯巡演。

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