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娛樂 最新消息

《票選日韓好感度明星》邊佑錫爆紅不忘初心最nice 浪花男子有求必應很好cue

邊佑錫真誠又有禮貌，讓人留下好印象。（資料照，記者王文麟攝）邊佑錫真誠又有禮貌，讓人留下好印象。（資料照，記者王文麟攝）

記者廖俐惠、鍾志均／專題報導

疫情過後，海外藝人「報復性」來台開唱，尤其日韓星光是一年就來了300多組，讓台灣粉絲荷包大失血。本報舉行的「金賀獎」邁入第二屆，邀集近30位與日韓相關的從業人員，包括日韓線記者、翻譯及主辦等，以他們自身採訪及合作的經驗，評選出2024年表現「金賀」（真好）、令人好感的明星，以第一名3票、第二名2票、第三名1票評分，快來看看喜歡的偶像是否上榜吧！

邊佑錫（右）主演《背著善宰跑》，人氣大幅提升。（愛奇藝國際站提供）邊佑錫（右）主演《背著善宰跑》，人氣大幅提升。（愛奇藝國際站提供）

韓星Top 1 邊佑錫 謙虛白馬王子

邊佑錫因演出韓劇《背著善宰跑》人氣爆增，去年6月抵台時，擠滿千名「善宰太太」於桃園機場大廳守候，尖叫聲劃破天際，榮登2024年「最具好感的韓星」冠軍；台媒對他訪問時送記者一人一花束印象深刻，形容他宛如白馬王子般出現，又高又帥又有禮貌，也有人誇他「誠懇又很乖」、「問題回答得不錯，有梗」、「雖然正當紅，卻完全沒排場和高傲架勢」、「看得出來他很珍惜自己的羽毛，爆紅後第一次來到海外，台灣記者是他見到的第一組海外媒體，謙虛有禮」。

李成種活潑幽默，話匣子不停逗樂記者。（資料照，記者胡舜翔攝）李成種活潑幽默，話匣子不停逗樂記者。（資料照，記者胡舜翔攝）

韓星Top 2 李成種 男版宋慧喬

韓團INFINITE老么李成種活潑健談，見面會上獨自炒熱全場氣氛，形象討喜，獲讚是「資歷深厚的二代團」；對於有「男版宋慧喬」封號，他毫不避諱，有問必答，甚至在受訪當天放飛自我，主動cue攝影記者拍照動作，主動追加很多拍照姿勢，甚至請大家幫他唱生日快樂歌，氣氛歡樂；另有媒體誇「很少見到比記者更嗨，自己帶氣氛的藝人」、「瘋的很好笑，讓訪談氣氛變得愉快」、「活動上也是滿滿的笑點，可以看出他對待工作的用心程度。」

《晚安大小姐》原唱ASMRZ台上台下一個樣，都以「執事」人設與人互動。（台北流行音樂中心提供）《晚安大小姐》原唱ASMRZ台上台下一個樣，都以「執事」人設與人互動。（台北流行音樂中心提供）

韓星Top 3 ASMRZ 大方示範搖屁股

以《晚安大小姐》一曲走紅的韓國雙人組合ASMRZ，在去年9月於北流演出並受訪，兩人被大讚從頭到尾都堅持「執事」人設，且都給出非常有趣的答案，TANAKA、needmorecash甚至在訪問途中起身示範《晚安大小姐》的「搖屁股」招牌動作，十分大方。此外，初次以團體形式來台，兩人態度親切又好聊，且在訪問結束後，needmorecash還特別拜託翻譯，表達對記者的感謝，感受到他滿滿的真誠。

《票選日韓好感度明星》邊佑錫爆紅不忘初心最nice 浪花男子有求必應很好cue浪花男子成員大橋和也（左起）、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎有禮貌又超卡哇伊，獲得金賀獎最高票。
（資料照，記者陳奕全攝）

日星Top 1 浪花男子 記得住採訪媒體

日本星達拓男團「浪花男子」首度來台演出，就獲得最受記者好感的日星，大讚他們從橫濱演唱會到來台機場、記者會及演唱會都開放採訪，禮貌又可愛，配合度高又效果十足，且記得住採訪記者的臉，可見其用心，「盡量記住記者、媒體的模樣，感覺到滿滿的尊重」、「隊長大橋和也都很好cue，一直笑臉迎人回答問題」、「全部成員很有禮貌且愛台灣就是棒」、「不單單只有大家好這類型的簡單問候，說出來的每句中文也都非常標準，能體會到他們有多用心地在做準備」。

w-inds.橘慶太（左）、千葉涼平每次來台幾乎都安排訪問，討教流行語成為他們與台灣記者之間的默契。（資料照，記者王文麟攝）w-inds.橘慶太（左）、千葉涼平每次來台幾乎都安排訪問，討教流行語成為他們與台灣記者之間的默契。（資料照，記者王文麟攝）

日星Top 2 w-inds. 受訪親切用心

出道逾20年的w-inds.親民形象No.1，他們於2023年首屆「金賀獎」是遺珠（票數第四），2024年名次上升，躍居至日星第二名，媒體大讚他們每回訪問都很認真，出道這麼長時間還是很親切，獲讚「有用心記住記者的話，練中文土味情話、跳16蹲，好親民」、「演唱會上直接把記者會學的梗完全運用，真的很有心」 。尤其他們願意和媒體掏心掏肺，被形容是「大家好久不見的朋友」、「一如既往地態度親切，有問必答」、「感受到藝人和經紀人對台灣媒體的信任。」

貴氣十足的龜梨和也，其實相當親切且願意配合，反差感令記者驚訝。（資料照，記者王文麟攝）貴氣十足的龜梨和也，其實相當親切且願意配合，反差感令記者驚訝。（資料照，記者王文麟攝）

日星Top 3 龜梨和也 人帥談吐親和

同樣為星達拓的藝人，KAT-TUN的龜梨和也成為2024年的第三名好感日星，他在去年4月來台宣傳電影《怪物樵夫》，眾多記者大讚他雖然是大明星，卻親切沒架子，不但喝龜記珍珠奶茶玩起演技大考驗，甚至還停下腳步和自稱為「台北山下智久」的記者互動，受訪時更是言之有物又有梗，人帥又會講話。此外，龜梨和也也記得現場工作人員、記者的臉，甚至主動表達「辛苦了」、「謝謝你的採訪」，讓記者感動「受到肯定的我被暖哭」。

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