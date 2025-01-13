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娛樂 最新消息

蔡揚名新書問世 陸小芬站台獻花挺恩師

作者卓庭伍（左起）、蔡岳勳、蔡揚名、蔡宓潔出席《天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名》新書記者會。（國家影視聽中心提供）作者卓庭伍（左起）、蔡岳勳、蔡揚名、蔡宓潔出席《天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名》新書記者會。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬獎終身成就獎得主、高齡86歲的導演蔡揚名昨在兒女蔡岳勳、蔡宓潔和孫女陪同下，為新書《天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名》宣傳罕見露面，包括導演朱延平、金馬影后陸小芬、楊慶煌等藝人出席站台，氣氛溫馨又歡樂。

新書由政大傳院專任助理教授卓庭伍完成，聚焦蔡揚名投入台灣影視產業長達半世紀的心路歷程，是台灣首部黑幫電影專書，蔡揚名有感而發說：「我15歲來到台北是為了養我爸爸，當時他也活到80多歲，昨天和今天特別想念父母。」真情流露感動眾人。

朱延平表示自己永遠崇拜蔡揚名，「蔡導演是我師父，我算是他第三個弟子，他掌握了電影、電視圈的半邊天。」大讚他是會教戲的導演，甚至演得比演員都好。

陸小芬（左）與楊慶煌現身力挺恩師蔡揚名。（國家影視聽中心提供）陸小芬（左）與楊慶煌現身力挺恩師蔡揚名。（國家影視聽中心提供）

陸小芬親自獻上玫瑰花給蔡揚名，自謙當時年紀小，能演到蔡導演的戲，演技獲益良多，甚至說「如果未來不拍電影了也沒遺憾，因為演過蔡導的作品」；以《在室男》初登銀幕一炮而紅的楊慶煌，回憶拍攝一場夫妻重逢戲，「導演現場示範哭給我們看，我們做演員的還能不盡力嗎？」

蔡岳勳代表蔡家致詞，「我是先崇拜父親，才開始認識我的父親。」子承父業的他直言：「他整個人的人生像是一部電影，那是一個傳奇，故事都在書裡面。」

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