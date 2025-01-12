越南小鮮肉機場告白 張家瑋嘟嘴喊dry dry

張家瑋遊學菲律賓2個月，喜獲4名來自不同國家的男生告白。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張家瑋去年10月赴菲律賓就讀語言學校，前天受訪笑說，遊學2個月期間被4名不同國家的男生告白，有受寵若驚的感覺，卻也因「菜英文」鬧出不少笑話。

張家瑋分享，在菲律賓的第一個月專注於學習語言，沒有太多社交活動，加上一開始自我介紹時，和同學們說自己是演員，以致於和同學有一些距離感，老師鼓勵她要多交朋友，有位23歲的越南弟弟超積極，每天找機會和她對話，甚至還在圖書館告白：「I love you, You know（我愛妳，妳知道嗎）?」卻被她冷回：「你喜歡我是你的事情，我們現在該專注學習。」

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越南弟弟被打槍還是不放棄，在張家瑋回台灣的前一天，傳訊表達想幫忙，讓她不知該如何是好，只能已讀不回，沒想到對方竟殺到機場送機，她當時口有點渴，但又忘了「Thirsty」怎麼念，情急之下竟嘟嘴指著自己說：「My mouth dry dry（我的嘴乾乾）。」讓對方差點誤會，另一位在現場的同學則笑虧她「在這麼浪漫的時候，妳還在給我學英文！」讓眾人笑翻，她表示自己暫無戀愛腦，希望多專注在事業上。

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