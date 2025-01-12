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《米奇17號》前進柏林影展 派汀森赴韓合體奉俊昊宣傳

羅勃派汀森在《米奇17號》挑戰演出多版本的主角「米奇」。（華納兄弟提供）羅勃派汀森在《米奇17號》挑戰演出多版本的主角「米奇」。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演奉俊昊編劇執導、羅勃派汀森主演新片《米奇17號》確定將於2月舉行的第75屆柏林影展國際首映，同時率先在奉俊昊的故鄉韓國搶先全球1週於2月28日上映，並有望在韓國舉行世界首映，派汀森本月20日則將和奉俊昊一同在韓國進行全球發布會。

奉俊昊（右二）和羅勃派汀森（右）合作新片《米奇17號》，兩人將一同在韓國展開宣傳。（達志影像）奉俊昊（右二）和羅勃派汀森（右）合作新片《米奇17號》，兩人將一同在韓國展開宣傳。（達志影像）

《米奇17號》改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》，耗資1.18億美金（約台幣39.06億元）打造，為奉俊昊繼大獲成功的《寄生上流》後的首部編導作品。電影原定去年3月上映，後來改檔至今年1月，最後為了確保IMAX版的上映檔期，並為影片完成後製提供更多時間，再調整到3月於全球上映。

第75屆柏林影展將於當地時間2月13日至23日舉行，完整片單將於1月21日公布。《米奇17號》將於3月6日在台上映。

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