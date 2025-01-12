《愛情羅勒香》兩對CP「泰」會玩 蒙眼猜物引爆尖叫

Garfield（前排左）、Benz比出可愛的小愛心，Sailub（後排左）與Pon則是肩靠肩，對粉絲送上大愛心。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL劇《愛情羅勒香》深受粉絲喜愛，昨天劇中兩對CP「SailubPon」、「BenzGarfield」共4位演員在台舉行見面會，不但玩起親密互動遊戲，甚至大跳「卡加布列島之歌」，笑翻粉絲們。

繼去年5月之後，他們再度來台會粉絲，開場就帶來主題曲《STOP》，以俏皮可愛的互動以及好歌喉為演出揭開序幕。4帥先以中文向大家拜年，「新年快樂、，蛇年行大運，蛇年納福！」Benz此次挑戰了臭豆腐，雖然嘴裡大讚很好吃，不過他其實更喜歡醬料，「吃真的需要點勇氣，眼淚在眼眶裡打轉。」

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兩對CP挑戰蒙眼猜物，超近距離互動讓現場粉絲尖叫。（記者陳奕全攝）

見面會的重頭戲是兩對CP的親密接觸挑戰，蒙眼感受物品的遊戲，SailubPon中間竟被放了根香蕉、紅蘿蔔，BenzGarfield則是小小的一支筆，放在兩人嘴巴中間，就快親到的瞬間掀起現場尖叫聲，讓粉絲看得臉紅心跳。

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