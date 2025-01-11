曾寶儀勤跑交換禮物映後 見證電影療癒的力量

曾寶儀（左）在《交換禮物》中與病友Olga吃飯，在大銀幕上驚見菜渣。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《交換禮物》在台上映近3週，吸引近1萬5000名觀眾走進戲院，全台票房邁向台幣400萬。擔任旁白並出鏡的曾寶儀前晚獻出人生首次IG直播，分享不少趣事，像是一場映後她在電影播畢前10分鐘提早進場，卻無意間在大銀幕上看到自己與病友Olga吃飯時的菜渣，讓她直呼：「菜渣也太清楚了吧！」

該片自去年耶誕節上映，她和導演林明謙、監製曾國駿等人至今已到全台各大影廳進行超過50場映後，她也感性表示，親睹每一張看完電影後的臉感受療癒的力量，「與在家看小框框的電影完全不同。」

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曾寶儀也分享屬於自己的感動與驚喜，例如某一場映前QA，她意外在觀眾席看到一個熟悉的臉龐，原來是好友Hebe在沒告知她的情況下就買票進場支持，這份驚喜讓她瞬間感動落淚。

結束直播前曾寶儀開心直呼：「太好玩了、太感動了！」最後不忘提醒看直播的觀眾：「你的身體健康時，請珍視它，與自己對話，別讓遺憾出現；癌症不是生命的終結，而是重新找到自己的一個機會。」《交換禮物》全台上映中。

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