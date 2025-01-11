蘇打綠重製冬未了狂燒6千萬 5月攻進日本武道館

蘇打綠在電影院舉辦復刻計畫最終章《冬 未了（蘇打綠版）》記者會 。（蘇打綠提供）

10張專輯復刻計畫達陣 5月攻上日本武道館

蘇打綠公布巡演重新啟航，包括首次在日本武道館開唱。（蘇打綠提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠霸氣奪回歌曲版權，耗時3年重製，終於完成10張專輯復刻計畫，昨天他們在電影院舉辦首映會，透露最終章《冬 未了（蘇打綠版）》專輯最燒錢，團隊遠赴德國柏林錄製，已砸了台幣6000萬元重製，主唱青峰笑說：「比起以前被騙的這都不算什麼啦，預算放在對的地方，很值得。」

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為了復刻專輯及巡演，蘇打綠的成員累到體力不支，加上團員還有家庭要兼顧，青峰笑稱體力大不如前，鼓手小威則是最嚴重的「傷兵」，因為打鼓累積許多職業傷害。

因為打鼓，小威被操到脊椎變形、肩關節唇撕裂傷，還有肱二頭肌發炎等問題，受訪回應：「醫生警告說不能抬東西，只能超慢跑跟深蹲，舉重也不行，人家做月子一個月，我要三個月。」

除了完成復刻計畫，蘇打綠下月「二十年一刻」2025世界巡演將再度啟航，先是從台北小巨蛋出發，接著到新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦及柏林開唱，每站都會演唱一首新歌。對於即將展開的巡演，蘇打綠表示，每一站都有客製化量身打造的專屬內容，5月29日還要登上日本武道館，時間正是在蘇打綠日（5月30日）的前一晚，頗有紀念意義。

蘇打綠「二十年一刻」演唱會2月22、23日會先在小巨蛋登場，門票開賣就秒殺，至於未來會不會挑戰大巨蛋？團長阿福謙稱暫時沒有考慮，就怕門票會賣不完。

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