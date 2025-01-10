高爾宣感謝媽幫帶娃 每月孝親獻上大紅包

高爾宣樂當新手爸，育兒過程中獲得滿滿成就感。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕高爾宣、PIZZALI和王ADEN明將錄製《2025 WE ARE 我們的除夕夜》，昨練舞時特別受訪。剛成為新手爸2個多月的高爾宣表示從陪伴女兒成長的過程中獲得滿滿成就感，也感謝媽媽幫忙照顧，每個月都有奉上大紅包慰勞。

王ADEN（左）、PIZZALI首次在饒舌歌裡加入舞蹈元素。（記者胡舜翔攝）

高爾宣與老婆芮德在顧娃上幾乎沒有發生爭執，他主要負責擦屁屁和換尿布，洗澡和餵奶則交由老婆和媽媽負責，「換尿布讓我感到療癒，但幫她洗澡真的不太敢，寶寶還太軟了。」最後不忘感謝媽媽平時幫忙顧娃，連半夜也甘願起床哄寶寶，「我有付我媽月薪，每個月都給大紅包，超過主管等級的薪水，畢竟顧小孩真的很累。」王ADEN也透露高爾宣女兒出生時，公司有集資送黃金祝賀。

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對於首次在饒舌表演裡加入大團舞元素，王ADEN說現場看起來會更有氣勢、視覺感滿滿，觀眾可以期待一下；PIZZALI則笑說從饒舌之男躍升唱跳歌手，覺得自己更活潑且沒有包袱。

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