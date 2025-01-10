周董太陽之子 一現身陰天即轉晴

周杰倫帥氣露面，飛到法國拍攝新歌MV。（杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫迎接新年不忘寵粉，驚喜推出與師弟派偉俊合唱的新歌《Six Degrees》，他飛到法國拍MV，團隊在沙灘準備拍攝時碰到壞天氣，沒想到周董才現身就出現太陽，大夥在場目睹這神奇的一幕，不負天王「太陽之子」的稱號。

周杰倫（左）與師弟派偉俊合作新歌《Six Degrees》。（杰威爾提供）

這首新歌是由派偉俊作曲，周董談到：「以往我跟別人合唱，幾乎都是自己寫歌，這次嘗試唱別人的作品是一種新的嘗試。」還挑戰唱了英文歌詞。

請繼續往下閱讀...

周董與師弟相隔9年再次合唱，在合作的過程中，有次派偉俊拿著手機收音，請電話另一端的師兄先聽編曲，派偉俊談到：「杰倫哥超厲害的，只是手機收音他就聽到很多細節，真的太佩服他的絕對音感了，很感謝他在編曲上給蠻多想法。」

身為歌壇天王的周董，從不吝提攜後進，他說：「很偶然的一次聽到小派分享的創作，我覺得蠻好聽的，他很常跟年輕歌手合作，看到他成功很開心！」

儘管忙著巡演，周董仍是抽出時間，與團隊飛到法國拍攝MV，導演蔡威澤特地選在遊客較少熟知的地方取景，像是特魯維爾的濱海小鎮，以呈現劇情中的生活感。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法