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楊貴媚累翻想休息 放話農曆年後離家出走

楊貴媚連續兩年工作滿檔，許願農曆年後可以休長假，陪伴家人。（記者潘少棠攝）楊貴媚連續兩年工作滿檔，許願農曆年後可以休長假，陪伴家人。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚去年拿下金鐘戲后、金馬女配，也參與夯劇《影后》，還和超過3000人一起在大安森林公園跨年，呼應30年前電影《愛情萬歲》場景，意外上了外媒版面，是收穫滿滿的一年，她因此拿下華文公關獎的「年度台灣正面形象影響力人物」，昨受訪時反倒許願農曆年後可以休息，她放話說要離家出走：「還沒想到要去哪，只要離開工作，公司找不到我就好！」

她提到2023、2024年工作滿檔，累到沒有自己的生活，連和家人相處時間都沒有，先前她跟經紀公司抱怨：「你們都把我當18歲年輕人一樣在操，每天都工作，沒一天休息！」導致她咳嗽舊疾難痊癒，感慨：「每天把止咳藥當飯吃。」

此外，她和李康生、蔡明亮一起參與跨年，她提到蔡明亮一直規劃原班人馬再合作，她很樂意參與，但遲遲沒有進一步動作。她也提到今年會再參與《愛情萬歲》跨年活動，雖然看到過去的激情戲很害羞，她遮住眼睛嬌嗔：「哎呦！以前那皮膚真的很細緻。」

但她跨完年返家路途，不斷思索自己2024年真的很幸運，因為演出的作品都和過往大不相同，她說：「就算演媽媽，每個媽媽的角色也不同，還能得獎，真是很難得的運氣！」她還稱自己從沒想過要息影、退休，相當熱愛演戲。

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