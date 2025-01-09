晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈民歌50高峰會明攻蛋〉陳艾湄不吃榴槤怕鎖嗓 于台煙新年新願想封麥

陳艾湄（左起）、施孝榮、于台煙3人為了民歌演唱會都希望呈現最好狀態。（記者潘少棠攝）陳艾湄（左起）、施孝榮、于台煙3人為了民歌演唱會都希望呈現最好狀態。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

「民歌50高峰會」週五將在小巨蛋起跑，但升格當阿嬤的陳艾湄透露身體面臨「內憂外患」，苦笑說：「有點倒楣，咽喉胃酸逆流要吃胃藥，加上鼻中膈彎曲，很乾，都要戴口罩睡覺。」于台煙則說受到這次民歌最後一屆情緒影響，「我一直思考要不要收麥了？有這樣想過，把日子歸還給自己。」

憶與郭富城對唱情歌 陳艾湄當阿嬤中空裝照穿

上個月底香港天王郭富城在小巨蛋開唱反應熱烈，當年讓他爆紅的廣告主題曲《誰說我不在乎》就是陳艾湄和高明駿合唱，她回憶說：「當時郭富城在台灣北中南3場演出我都當嘉賓，那時他很青澀，我們對唱這首歌，因為這不是他的歌，他每唱完就吐一口氣，很可愛，很重視這首歌，他很努力，舞藝也很好。」

56歲就當上阿嬤，陳艾湄駐顏有術，笑說：「沒有人規定當阿嬤不能穿中空裝，我有腰就穿。」還分享：「養生之道就是從沒有吃飽過，要控制飲食，我很愛吃榴槤，但加入民歌演唱會後就再沒有碰了，聽巫啟賢說吃了會鎖嗓。」

于台煙談到新年願望：「我希望找到風水很好的地方當退休站，風景好、生活機能好，適合自己生活步調，花蓮、宜蘭都去看了，能找到另一半也好，要有人有風景、舒適，晚年可以在那畫畫、聽音樂。」

迎民歌高峰會最終屆 施孝榮苦思劃完美句點

施孝榮為了最後一屆「民歌高峰會」承受高壓，他說：「我霸道，是因為我在幫歌手找到他們的最高點。」他苦惱的是，以前每年唱完都會對台下觀眾說：「明年見！」但這次是最後一屆，「要怎麼收尾？希望能安排感人結局。」

「民歌50高峰會」1月10、11日在小巨蛋舉行，2月15日在高雄巨蛋，2月22日於台中惠蓀堂演出，購票可洽寬宏售票及萊爾富、OK超商。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中