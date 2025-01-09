〈民歌50高峰會明攻蛋〉陳艾湄不吃榴槤怕鎖嗓 于台煙新年新願想封麥

陳艾湄（左起）、施孝榮、于台煙3人為了民歌演唱會都希望呈現最好狀態。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

「民歌50高峰會」週五將在小巨蛋起跑，但升格當阿嬤的陳艾湄透露身體面臨「內憂外患」，苦笑說：「有點倒楣，咽喉胃酸逆流要吃胃藥，加上鼻中膈彎曲，很乾，都要戴口罩睡覺。」于台煙則說受到這次民歌最後一屆情緒影響，「我一直思考要不要收麥了？有這樣想過，把日子歸還給自己。」

憶與郭富城對唱情歌 陳艾湄當阿嬤中空裝照穿

上個月底香港天王郭富城在小巨蛋開唱反應熱烈，當年讓他爆紅的廣告主題曲《誰說我不在乎》就是陳艾湄和高明駿合唱，她回憶說：「當時郭富城在台灣北中南3場演出我都當嘉賓，那時他很青澀，我們對唱這首歌，因為這不是他的歌，他每唱完就吐一口氣，很可愛，很重視這首歌，他很努力，舞藝也很好。」

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56歲就當上阿嬤，陳艾湄駐顏有術，笑說：「沒有人規定當阿嬤不能穿中空裝，我有腰就穿。」還分享：「養生之道就是從沒有吃飽過，要控制飲食，我很愛吃榴槤，但加入民歌演唱會後就再沒有碰了，聽巫啟賢說吃了會鎖嗓。」

于台煙談到新年願望：「我希望找到風水很好的地方當退休站，風景好、生活機能好，適合自己生活步調，花蓮、宜蘭都去看了，能找到另一半也好，要有人有風景、舒適，晚年可以在那畫畫、聽音樂。」

迎民歌高峰會最終屆 施孝榮苦思劃完美句點

施孝榮為了最後一屆「民歌高峰會」承受高壓，他說：「我霸道，是因為我在幫歌手找到他們的最高點。」他苦惱的是，以前每年唱完都會對台下觀眾說：「明年見！」但這次是最後一屆，「要怎麼收尾？希望能安排感人結局。」

「民歌50高峰會」1月10、11日在小巨蛋舉行，2月15日在高雄巨蛋，2月22日於台中惠蓀堂演出，購票可洽寬宏售票及萊爾富、OK超商。

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