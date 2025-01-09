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娛樂 最新消息

洋蔥一條龍開張 創業作歐吉虎領軍

洋蔥上月登記結婚後又爆喜訊 ，「一條龍有限公司」正式開張。（一條龍提供）洋蔥上月登記結婚後又爆喜訊 ，「一條龍有限公司」正式開張。（一條龍提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團「玖壹壹」成員洋蔥上月4日和愛情長跑13年的圈外女友登記結婚，近日再傳喜訊，宣布開設「一條龍」製作公司，並推出開業創業作，由歐吉虎、悟飛Luffy、U:NUS高胥崴、SheATH和Gambler合作的正能量台饒新歌《CELEBRATE》。

歐吉虎、悟飛Luffy、U:NUS高胥崴、SheATH和Gambler合作的正能量台饒新歌《CELEBRATE》。（一條龍提供）歐吉虎、悟飛Luffy、U:NUS高胥崴、SheATH和Gambler合作的正能量台饒新歌《CELEBRATE》。（一條龍提供）

洋蔥很肯定歐吉虎：「歐吉虎的特色就是詞曲能力非常厲害也能夠幫人寫歌，他基本上就是『一條龍』的總經理。」 也誇悟飛Luffy的唱腔很獨特；高胥崴顏值、唱功頂級；SheATH是饒舌團體Multiverse 其中一員，覺得他們的表演很「炸」。

歐吉虎感謝洋蔥一路支持，「他都會給大家適當的建議，監督我們每個人的作品可以有一定的水準讓外界評斷。」 Gambler回憶剛簽進公司時，對洋蔥說「蔥哥你好」，「他回我『翔哥你好』，我整個愣住，就覺得這個老闆好有趣、好沒有架子，相處起來很自在。」希望未來有機會可以和老闆合作。

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