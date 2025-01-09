葉良俊朝聖北流流行音樂故事展 大讚全世界只有台灣辦得到

新加坡創作歌手葉良俊來台特別點名要參觀北流的流行音樂故事展。

（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕你知道台北流行音樂中心有一個全球獨有的寶藏嗎？新加坡創作歌手葉良俊來台特別參觀了北流文化館展覽，跟北流董事長黃韻玲大讚「唱 我們的歌 流行音樂故事展」是全世界獨一無二的流行音樂展，也只有台灣這片土地可以做出這樣的常設展。

葉良俊（右）向北流董事長黃韻玲大讚「流行音樂故事展」是全世界獨一無二的展覽。（記者胡如虹攝）

葉良俊開心的在自己的卡帶上簽名。（記者胡如虹攝）

李宗盛聲音導入流行音樂時光隧道

北流的流行音樂故事展籌備3年多，花了1.4億建置，記錄華語流行音樂發展史。（記者胡如虹攝）

8年沒有來台灣的葉良俊表示，他在新加坡聽聞北流的流行音樂故事展記載了華語流行音樂史，這次來台灣特別安排了看展的時間，一進北流文化館的流行音樂故事展，就聽到李宗盛熟悉的聲音：「我是李宗盛。這塊土地，用歌說故事，超過一百年，超脫歷史，照亮記憶，流行音樂橫掃華文世界，影響幾十億生命和文化品味，關鍵是什麼？也許，是自由。」還有2400捲卡帶佈置而成的卡帶牆，宛如走進時光隧道，回到1990年的卡帶年代。

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葉良俊在卡帶牆驚喜找到了自己1997年推出的《捨得》專輯，也在華語流行音樂的發展史上，看到了1998年張學友以第一位港星拿到了金曲獎國語男演唱人獎，他與有榮焉的說，張學友拿獎的專輯主打歌就是他寫的《想和你去吹吹風》。

他在時代電器行看到張惠妹當年參加《五燈獎》比賽的經典畫面、民歌時代很多珍貴的創作人手稿，並且在嘻哈展區看到了台灣嘻哈音樂的蓬勃發展。忍不住向北流董事長黃韻玲和執行長梁序倫盛讚北流的流行音樂故事展是全世界獨有的，因為台灣是華語流行音樂的創意中心，1970到2000年的歌曲行銷全世界，成為台灣很珍貴的資產。

北流籌備口述歷史 記錄華語流行樂

黃韻玲表示，流行音樂故事展花了1.4億，籌備了3年多的時間才完成，1932年的「桃花泣血記」是台灣最早的流行歌之一，2032年正是百年，目前北流除了流行音樂故事展，也正在籌備口述歷史，希望用影像、文字、音樂把華語流行音樂完整的記錄下來，相信更多人來到北流，可以看到台灣流行音樂對華人世界的影響，透過歌曲找到屬於自己的故事。

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