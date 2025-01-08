韓寧扮邋遢女同志 和自身個性反差大

韓寧（右）在《樹冠羞避》中和媽媽張昌緬在釣蝦場釣蝦，大剌剌動作與平常形象大不同。（公視提供）

記者蕭方綺／專訪

韓寧在公視人生劇展《樹冠羞避》詮釋事事不在乎的隨性女同志，和她本身個性大相逕庭，摩羯座的她是傳統價值下的乖小孩，自我要求高，認真唸書，「我認為學歷對我作為演員是阻力、是束縛，但演出這角色很不同，讓我放鬆很多，也開始允許自己失敗。」

她自嘲「從小就自虐」，除了自發性地讀書之外，想學什麼就會拚了命想要完成，像是大學時迷上跳舞，有段時間想要學會側空翻，就跟著一群B-Boy（霹靂舞者）狂練這個高難度動作，但就算苦練了快一年，依舊都練不起來，還因為太沮喪練到哭出來。

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此外，這次是她第三次詮釋女同志角色，她高中唸女校，認識許多同志情侶，過往為了角色，她會揣摩、觀察好友的動作，也會和她們聊心境，但這些素材在這次演出全派不上用場，因為導演不想要流於形式的同志演出，直到有次和導演相約去抱石，她累到腿開開地坐在地板上喝水，導演突然對她說：「這就對了！」要她演出邋遢形象就好。

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