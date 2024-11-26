《人物專訪》鍾雪瑩游學修愁沒戲演 盼來台開拓演藝新天地

鍾雪瑩（左）、游學修大談拍攝趣事及香港影視界現況。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專訪

香港電影《看我今天怎麼說》助攻鍾雪瑩成為金馬新科影后，男主角游學修雖與影帝擦身而過，但被評審大讚未來可期。兩人一同接受專訪，發話希望能到台灣尋找新的可能，游學修更搞笑喊話：「台灣導演快來救我們！」

29歲的鍾雪瑩去年以《填詞L》獲得金馬影后提名，外界預期她的作品邀約會如雪片般飛來，但鍾雪瑩搖搖頭，表示連演出機會都比較少，怎會有挑劇本的餘地。而游學修今年34歲，上一部電影已經是2018年，「真的沒有戲找你，不是一年、兩年，而且還是在演員最黃金的時間沒有戲演，會懷疑自己是不是做得不好，或者還有什麼地方能做得更好。」

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談到對香港電影圈的想法，游學修直言現在的電影只想要「偶像」，但他們這一代的演員不可能一下子就成為扛起千萬票房的主角，而是需要更多作品、時間去證明，那麼有演出機會就變得非常重要，台灣因此成為他們的新選擇，與他們年紀相仿的劉俊謙、袁澧林及柯煒林逐漸在台灣打開知名度，游學修、鍾雪瑩對於與台灣劇組合作，也十分懇切。

儘管戲約不多，但游學修不放棄表演，在舞台劇演出中累積許多經驗，也將觸角伸到了YouTube，成為頻道「試當真」的一份子，今年還入圍了走鐘獎，他笑說YouTube雖能讓他名利雙收，但身為演員的他更希望有演出邀約上門，所幸YouTube團隊的夥伴都非常支持他，只要有表演工作，就放手讓游學修去做。

鍾雪瑩下個月就滿30歲，她表示沒有30歲的焦慮，反而期待在年長之後有更多可能性。她稱十分欣賞謝盈萱的演技，更突然化身小粉絲告白「又高又帥，不說話時有威嚴，講話又很可愛！」十分崇拜謝盈萱。

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