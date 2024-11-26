雲安日語飄古代武士味 歌迷喊卡哇伊犬青笑虧

告五人到東京開唱，舞台背景出現當地景點。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人「宇宙的有趣」世界巡演日前首次到東京開唱，雲安特地學習日文問候歌迷，但語氣卻展現濃濃「時代劇」氣勢感，被犬青笑虧像是日本武士，彷彿下一秒就要拔刀了。

未料雲安的問候竟被日本歌迷狂喊「卡哇伊（可愛）」，讓犬青假裝生氣又憋不住笑說：「剛剛稱讚我卡哇伊，他這樣也卡哇伊？」

請繼續往下閱讀...

告五人獻唱《你要不要吃哈密瓜》、《愛人錯過》等歌曲，也帶來熱門影集《影后》序曲新歌《從未見過的海》，以及與藤岡靛合作的日文單曲《晴天》，直呼歌單很特別，開玩笑叮嚀大家：「千萬不要跟其他場的歌迷說喔！」

告五人表示：「第一次到東京開唱，我們其實很緊張，聽到大家合唱很大聲，非常感動！」配合在東京開唱，舞台演出背景出現富士山、櫻花、晴空塔等影像，營造濃濃日本氛圍。

鼓手哲謙忙裡偷閒抽空逛樂器行，狂掃多種打擊樂器，差點塞爆行李箱。「宇宙的有趣」巡演12月21日將在香港場劃下句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法