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娛樂 最新消息

借位接吻典禮最高潮 吳君如揭許光漢點子

吳君如開心能夠參加金馬盛事，直呼宛如參加派對。（記者陳奕全攝）吳君如開心能夠參加金馬盛事，直呼宛如參加派對。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吳君如以電影《我談的那場戀愛》入圍金馬影后，卻敗給了29歲港星鍾雪瑩，她很開心能夠參加金馬盛事，直呼宛如參加派對一般。而鍾雪瑩聽聞打敗了吳君如、張艾嘉等強敵，爆料自己在第一時間露出「蛤？」的表情，似乎感到不可思議。

吳君如（右）前晚與許光漢借位接吻，是「典禮最高潮」。（金馬執委會提供）吳君如（右）前晚與許光漢借位接吻，是「典禮最高潮」。（金馬執委會提供）

暌違21年再度問鼎影后，吳君如雖鎩羽而歸，但她與許光漢的互動被大讚是「典禮最高潮」，兩人借位接吻的畫面引起尖叫聲。吳君如大讚許光漢很可愛，且借位接吻還是由他提議，至於老公陳可辛是否會吃醋？吳君如笑說：「他能說什麼？演員就是這樣！」

導演李安特別到慶功宴為吳君如打氣，讓原本露出疲態的吳君如瞬間復活，用粵語告白「我鍾意你啊」，甚至十指緊扣、擁抱樣樣來，並向李安毛遂自薦「什麼時候找我拍電影」。

鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》首度封后，表示要把獎盃放在床頭，成為她的新朋友。提到在後台哭成淚人兒，鍾雪瑩分享去年與林品彤一起爭奪后冠，今年則從她手上獲得金馬獎盃，連續兩年都陪伴在她身旁，讓鍾雪瑩鼻頭一酸，下台後更看到港星友人盧鎮業、袁澧林都在，才讓她止不住淚水，有感而發：「香港演員不多，新演員常在不同活動碰面，在台灣遇到有種親切感。」

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