金馬獎 張志勇稱帝 鍾雪瑩封后 《鬼才之道》奪5獎 大贏家

61屆金馬獎昨晚揭曉，台灣男星施名帥（左）以《角頭─大橋頭》獲得最佳男配角，金馬影后楊貴媚（右）憑《小雁與吳愛麗》拿下最佳女配角。（攝影新聞中心）

〔記者許世穎／台北報導〕第六十一屆金馬獎昨晚揭曉，以十一項入圍成為本屆入圍之最的《鬼才之道》拿下包括最佳造型設計、美術設計、動作設計、視覺效果、原創電影歌曲五項大獎成為本屆獲獎數大贏家。

《一部未完成的電影》

婁燁獲最佳劇情片、導演

中國導演婁燁雖未來台出席金馬獎，仍以《一部未完成的電影》拿下最佳劇情片及最佳導演兩項最大獎，他的太太馬英力代領導演獎時分享婁燁感言說「這是我從影以來最特別的一次導演工作，我很榮幸、很驕傲在那個特別的時期，和我的主創演員以及所有參與者在一起！」

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該片聚焦疫情期間封城的武漢，婁燁提到大家一起度過那段艱難的時光，一起拍那部電影，「這是所有參與者共同的榮譽，這個獎是對他們的感謝和致敬，謝謝所有參與者，謝謝所有參與者、電影人。」

首度入圍金馬獎的中國男星張志勇以《漂亮朋友》獲得金馬獎最佳男主角，他本人因工作未到場，由導演耿軍代領，該片同時也獲得最佳剪輯和攝影。最佳女主角則由連續兩年入圍的鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》擊敗張艾嘉、吳君如等影后，拿下生涯首座金馬影后。

首度入圍金馬獎的台灣男星施名帥昨以《角頭─大橋頭》獲得最佳男配角，感性表示：「我是一個演員，也是一個造夢的人。」更透露台下的母親曾說他普通、怎麼會去當演員，「也許是我的平凡，才能承載這些想像力吧！」

今年剛獲得金鐘獎肯定的金馬影后楊貴媚再憑《小雁與吳愛麗》拿下最佳女配角，這也是她相隔廿年再獲金馬獎肯定，雖然她得獎的呼聲極高，但她仍謙虛表示該獎競爭激烈，對於從一眾優秀對手中拿獎直呼「不敢相信」。

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