〈金馬61紅毯三美〉劉奕兒復古名伶 優雅高衣Q

劉奕兒把黑色穿得最高級又突顯身材優勢，以復古名伶造型勇奪紅毯第一美。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕黑色永遠是紅毯上最不會出錯的顏色，今年金馬紅毯不少女明星都選擇黑色戰袍展現氣勢，其中把黑色穿得最高級又最能突顯身材優勢，非劉奕兒莫屬。劉奕兒選擇Balenciaga黑色亮片晚禮服登場，將品牌過去的經典設計重新詮釋，搭配黑色尖頭高跟鞋，以及紐約珠寶海瑞溫斯頓（Harry Winston）全套Winston Cluster系列鑽石作品，性感的復古名伶造型，讓她成功奪下紅毯第一美。

夏于喬禮服剪裁獨特，背部到腰間大片挖空的設計，突顯她的曼妙身材，拿下紅毯第二美。（攝影新聞組攝）

夏于喬選擇Loewe寶藍色禮服，背部到腰間大片挖空的設計，突顯她的曼妙身材，在高貴典雅與性感及俏皮之間有著剛剛好的平衡。配件則是De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列鑽石垂墜式耳環和皇冠式雙指戒指，充滿現代感的設計巧妙融合彩鑽的瑰麗光芒以及彩色鈦金屬的繽紛色調，讓她整個人光芒四射，成為紅毯第二美。

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曾沛慈一襲如迪士尼公主的彩色漸層禮服，浪漫唯美，擠進紅毯第三名。（攝影新聞組攝）

在金馬紅毯一片沉穩色系中，曾沛慈的彩色漸層亮片禮服是相當聰明的選擇，這套有如迪士尼公主的浪漫禮服來自亞塞拜然高級訂製服品牌Sophie Couture，上半身採低胸設計、下半身是傘狀裙襬，將腰線勾勒得更為纖細，整體造型甜美優雅，擠進紅毯第三美。

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