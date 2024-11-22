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娛樂 最新消息

歌迷搶不到票別哭 A-Lin小巨蛋加場了

A-Lin明年二返小巨蛋開唱，兩場門票秒殺，宣布1月19日加場 。（众悅娛樂提供）A-Lin明年二返小巨蛋開唱，兩場門票秒殺，宣布1月19日加場 。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后A-Lin明年將二返小巨蛋，「A-LINK WITH PASSENGERS──最終站」1月17日、18日兩場門票已經秒殺，昨天開心宣布加場，將於1月19日下午3點加唱1場，送給先前搶不到票的粉絲一個尾牙「大獎」。

「A-LINK WITH PASSENGERS」歷時5年，走過疫情，遊歷亞、美、澳洲近50座城市，如今即將迎來盛大的畢業典禮，A-Lin覺得既欣慰、又有點不捨，因她也在此套巡演中，拿下金曲歌后殊榮，「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋，重溫我們精采絕倫的旅課，畢業旅行囉。」

A-Lin（右二）和歌迷相約台北小巨蛋，舞台、曲目皆大幅更新。（众悅娛樂提供）A-Lin（右二）和歌迷相約台北小巨蛋，舞台、曲目皆大幅更新。（众悅娛樂提供）

A-Lin近期唱完長沙站、天津站和紹興站演唱會，就將全心備戰台北小巨蛋，她神秘笑說，二度返場的最終3站，除了有全新的舞台呈現，內容、曲目上也會有大幅更新，「做我的VIP旅伴，期待與你們相約台北小巨蛋，一個都不能少，不見不散！」

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