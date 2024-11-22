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娛樂 最新消息

（現場直擊）柳樂優彌自豪槍法進步 掛保證《噬亡村2》更精彩

柳樂優彌（左）和笠松將一同出席《噬亡村》記者會，掛保證第2季更加精彩。（Disney+提供）柳樂優彌（左）和笠松將一同出席《噬亡村》記者會，掛保證第2季更加精彩。（Disney+提供）

〔記者許世穎／新加坡報導〕日本驚悚懸疑影集《噬亡村》第2季將於明年3月19日在Disney+上線，坎城影帝柳樂優彌和飾演反派的笠松將昨出席2024華特迪士尼亞太內容發布會，柳樂開心掛保證：「第2季的動作場面會更加精彩，尤其是更具真實感的動作場面，應該會成為一大看點。」笑說：「當然，我的槍法更進步了！」

發布會上也公開了全新日本動畫作品，包括《BULLET/BULLET》、《迪士尼扭曲仙境》（暫譯），以及《城市獵人》原作北条司另一部經典作品《貓眼》，昨更首度曝光由「蒙面系歌姬」Ado演唱的主題曲。

此外，為了持續擴大日本真人與動畫作品內容庫，迪士尼也宣布將開始製作日本實境類節目，並與日本電視台展開合作。第一檔旅行實境節目則是由日本男團Snow Man參與拍攝的《與Snow Man同行》，未來將會有更多內容呈現給觀眾。

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