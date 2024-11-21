《人物專訪》耿軍再搶金馬導演 受訪直呼強手如林

耿軍為金馬獎來台，希望順利擒下獎項。（記者胡舜翔攝）

記者鍾志均／專訪

中國導演耿軍以同志新片《漂亮朋友》入圍金馬61最佳劇情片、導演等8項大獎，該片打破俊男美女刻板印象，以詼諧手法講述「中年出櫃」；耿軍自嘲主角們長得很路人，銀幕上卻充滿魅力，表示故事追求的是愛情的幽默。

耿軍說，一幫演員好友們年近中年，想讓他們演出不一樣的愛情電影，但最初「同志題材」被張志勇、徐剛、薛寶賀等演員班底無視，於是請他們寫小作文，書寫和同志實際相處的過程，才打開幾個大男人對同性戀的認知。

請繼續往下閱讀...

耿軍透露故事原型來自好友曲先生（化名）的境遇，曲男曾在婚姻中受創，後來發現自己喜歡同性，卻在一場飯局中黃湯下肚，對一旁男子拍肩摸手，竟慘遭對方打瞎一隻眼，最後決定遠走他鄉過生活。

金馬執行長聞天祥用「同志電影的地板和天花板」形容《漂亮朋友》，耿軍回應聞老師總是語帶幽默，謝謝他的喜愛，自豪預告片出爐時，同樣釣足中國影迷胃口，可惜該片因題材敏感，難在中國上映。

耿軍隔7年以《漂亮朋友》二度角逐金馬最佳導演，將和婁燁、楊曜愷等名導一同競爭，他說這次「強手如林」，隨後自信表示這幾年運氣不錯，盼能抱走最佳劇情片或導演獎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法