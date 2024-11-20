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預知湯唯奪雙后 丁瑞慶讚台影熱忱高─《分手的決心》編劇爆料 奇怪情節都是導演寫的

《分手的決心》編劇丁瑞慶來台出席金馬影展大師課，分享編劇心法。（金馬執委會提供）《分手的決心》編劇丁瑞慶來台出席金馬影展大師課，分享編劇心法。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓片《分手的決心》知名編劇丁瑞慶來台舉辦金馬影展大師課，席間除了分享和名導朴贊郁合作約20年的趣事，更大讚認識已久的湯唯，對她讚不絕口，誇她魅力十足，有神秘感，更逗趣表示「如果不阻止我，可以一直聊（湯唯）都停不下來」。

湯唯以《分手的決心》拿下多個女主角獎，獲編劇大讚魅力十足。（翻攝自X）湯唯以《分手的決心》拿下多個女主角獎，獲編劇大讚魅力十足。（翻攝自X）

力薦湯唯演出 丁瑞慶認了以酒會友

湯唯以《分手的決心》勇奪青龍影后、百想影后等多個女主角肯定，丁瑞慶自豪表示「我有預知能力，當時知道湯唯在韓國盆唐買了一塊地時，就知道會跟她喝到酒，彷彿冥冥中註定好。」後來她力薦湯唯演出《分》片，兩人順利合作。

丁瑞慶說湯唯飾演的「瑞萊」不用說台詞就情感豐沛，還說她在大銀幕有多種面貌，形容她是「潘朵拉的盒子」，有很多秘密，等待人去挖掘。

訪大稻埕印象深刻 名編劇考慮來台拍戲

聊到和朴贊郁導演的合作過程，丁瑞慶透露工作室會有兩台電腦，兩人能同時更改劇本，雙方都看得到，她笑稱有時會不小心刪掉對方改的文字，但彼此都不會生氣，截至目前都很有默契，接著爆料，「如果發現作品有比較奇怪的部分，基本上都是朴導寫的。」

此外，丁瑞慶透露第一天來台就去了大稻埕，發現台北新舊建築並存，思考若在台灣拍戲應該會蠻有趣的；另外她也觀察到，大師課堂上的影迷和前來訪問的媒體們都對台灣電影產業充滿熱忱，承諾回韓國後會多宣傳台灣。

※飲酒過量，有害健康，未成年請勿飲酒※

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