晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳申梅歡慶42歲 帥尪貼心送400萬豪車

吳申梅收到老公送的新車當生日禮物。（吳申梅提供）吳申梅收到老公送的新車當生日禮物。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅與香港老公Eric在光棍節歡慶結婚兩週年，今天是她42歲生日，老公送上BMW X6新車當禮物，她受訪甜蜜稱：「Eric一直希望讓我開大一點的休旅車，讓我開車外出工作能跟媽媽安全舒適。」

吳申梅歡慶42歲 帥尪貼心送400萬豪車吳申梅（左）與Eric結婚滿兩週年，感嘆時間過得很快。
（吳申梅提供）

Eric這個星期忙工作不在台灣，已經提前到台北幫老婆過生日，特地相約去看車。

吳申梅透露，「我們試駕了兩次，回家想了兩天，老公就帶我去簽合約了。」據悉，這台新車要價台幣400萬元。

至於結婚兩週年的心得，吳申梅與老公經常分隔兩地，她有感地說：「時常在香港和台灣來回奔波，各種事情忙得不可開交，正因為這樣的忙碌，讓我們更加珍惜在一起的時光。」

雖然生日這天沒有特別奢華浪漫的安排，吳申梅仍滿足地說，很珍惜跟老公相互陪伴、一起為了這個家努力的感覺，「時間過得真是太快了，有時候Eric都忘了，我們已經結婚兩年了。」

吳申梅今年與江志豐合作，推出了單曲《美麗的女人》，近來更改編成電音版本，下月她將至新加坡表演，透露媽媽、老公都會同行，明年會繼續推出音樂作品。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中