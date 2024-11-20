吳申梅歡慶42歲 帥尪貼心送400萬豪車

吳申梅收到老公送的新車當生日禮物。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅與香港老公Eric在光棍節歡慶結婚兩週年，今天是她42歲生日，老公送上BMW X6新車當禮物，她受訪甜蜜稱：「Eric一直希望讓我開大一點的休旅車，讓我開車外出工作能跟媽媽安全舒適。」

吳申梅（左）與Eric結婚滿兩週年，感嘆時間過得很快。

（吳申梅提供）

Eric這個星期忙工作不在台灣，已經提前到台北幫老婆過生日，特地相約去看車。

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吳申梅透露，「我們試駕了兩次，回家想了兩天，老公就帶我去簽合約了。」據悉，這台新車要價台幣400萬元。

至於結婚兩週年的心得，吳申梅與老公經常分隔兩地，她有感地說：「時常在香港和台灣來回奔波，各種事情忙得不可開交，正因為這樣的忙碌，讓我們更加珍惜在一起的時光。」

雖然生日這天沒有特別奢華浪漫的安排，吳申梅仍滿足地說，很珍惜跟老公相互陪伴、一起為了這個家努力的感覺，「時間過得真是太快了，有時候Eric都忘了，我們已經結婚兩年了。」

吳申梅今年與江志豐合作，推出了單曲《美麗的女人》，近來更改編成電音版本，下月她將至新加坡表演，透露媽媽、老公都會同行，明年會繼續推出音樂作品。

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