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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）告五人帶著音樂飛 開心唱不忘初心

告五人花了兩年的時間從亞洲征戰到北美洲、大洋洲到歐洲。告五人花了兩年的時間從亞洲征戰到北美洲、大洋洲到歐洲。

巡演征戰四大洲 見過從未見過的海

文／胡如虹 攝影／記者王文麟

演藝圈是個夢工廠，多少人做著明星夢，嚮往進入演藝圈，但演藝圈是否如大家想像的那般瑰麗美好？名利的顛峰又得付出什麼樣的代價呢？這些外人看不到的血淚心酸，最近都在台劇《影后》中上演，也因而引起大家的熱烈討論。

為台劇打造歌曲 牽動人心

告五人曾經為話題台劇《華燈初上》演唱片尾曲《好不容易》，這次又為《影后》唱了序曲《從未見過的海》，帶著拉丁節奏輕快的曲風，帶領觀眾進入演藝圈這個令人好奇的銀色世界，每一個輕快的節奏彷彿牽動著`心跳去探索那片從未見過海。

「劇裡面有這麼多女主角，她們每個人心中看到的海都不一樣，所以每個人解讀那片海的感覺是不同的，自己看到什麼就是什麼。」雲安說寫這首歌之前，導演嚴藝文曾帶著編劇來跟他們談，還請他們先看片花，好笑的是一開始就看到劉冠廷和楊謹華的壓頭情慾戲，導演放片花時還一直笑，讓他決定寫一首比較意識性的歌曲，讓人自行去想像。

告五人為「影后」寫的序曲《從未見過的海》，充滿想像空間。告五人為「影后」寫的序曲《從未見過的海》，充滿想像空間。

最愛巴塞隆納的海上日出

既然他們唱了一首《從未見過的海》，我好奇的問告五人踏入演藝圈看到最美的那片海是什麼？沒想到3個人異口同聲說是巴塞隆納的海，「巴塞隆納的日出是8點，我都可以化好妝再美美的看日出，是不是很棒。」犬青講到看巴塞隆納的海上日出，忍不住提高了音調，聲音裡滿是歡喜；雲安則拿出手機給我看他錄下來的日出有多美，準備把巴塞隆納的海浪聲放進接下來創作的歌裡。

出道7年的告五人，從默默無聞到以《又到天黑》拿到金曲獎年度歌曲獎，唱過好幾部廣告、電影、劇集的主題曲、插曲；從晨跑活動、狗狗走秀舞台、祠堂祭祖唱到台北小巨蛋、美國、澳洲、歐洲巴黎、倫敦、巴塞隆納，主唱雲安和犬青用興奮的語氣說，他們去了亞洲、北美洲、大洋洲、東南亞、歐洲，就只差非洲跟南美洲沒有去了。

征戰了幾大洲的演唱會舞台，帶回來滿滿的回憶，雲安說最感動的是在巴黎和倫敦看到有外國人來看他們的演唱會，很認真的開口跟著唱，他在台上看了都想笑，覺得「真的很可愛」。而隔著幾萬公里，用音樂與來自台灣的移民和留學生相會，鼓手哲謙說那種感覺更溫馨。

告五人並沒有因為成名而有太多的改變，依舊堅持住宜蘭通勤。告五人並沒有因為成名而有太多的改變，依舊堅持住宜蘭通勤。

音樂連結粉絲 創作堅持不受限

音樂是告五人最大的武器，也是和歌迷之間最直接的連結。

雲安說告五人的第3張專輯《帶你飛》的評論正反喜好很明顯，喜歡的很喜歡，不喜歡就真的不喜歡，但喜好是很主觀的事情，他們一直沒有去回應，就像這次《從未見過的海》的歌出來後，有歌迷在網路上寫「告五人回來了！」他雖然心想：「我去哪！」卻也不去爭辯，因為音樂最迷人之處就在於隨人想像。

告五人不限制別人的喜好，也不受外在的喜好而改變創作。

「可能別人會說你們現在愈來愈好，會不會創作出來的東西就不好？」雲安說，他們還是在做以前常做的事，喝他們喜歡喝的一包10塊錢的奶茶，吃愛吃的雞排、乾麵和早餐店，只是現在公司怕他們太累，通告結束不讓他們開車回宜蘭，都由保母車接送，他並不覺得離過去的生活很遠，對於生活的觸動還是讓他的創作靈感源源不斷。

唱歌快樂不變 音樂令人回味

犬青也說覺得雖然帶他們的團隊愈來愈龐大，生活愈來越愈好，但回想以前剛出道的時候，雲安開著他的Livina車子，他們常累到在休息站睡覺，然後每次去現場都有很多事情要處理，覺得那時候的他們也很快樂，他們的快樂一直都沒有變。

哲謙則以他們喜歡吃的乾麵、早餐店為例，這些店都是從他小時候就吃到現在，開了幾十年就是那個味道，他們的堅持就好像告五人做音樂的態度，告五人也想要做音樂做很久很久，提供給歌迷熟悉又回味無窮的音樂。

每隔一段時間聽告五人分享他們歌唱之路的經歷與感觸，覺得告五人好像變了，又好像沒有變，就如他們為電影《為我辦一場西式的喪禮》所唱的主題曲《就說你想說的》，「就說你想說的／就愛你想愛的／就認你心底的／再遲疑／就會太慢了」，即使成名在望，他們還是說想說的，愛想愛的，開心的吃，開心的唱，不忘初心的感覺自在又美好。

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