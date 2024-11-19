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拉姆拉爾本週勇闖金馬 連片中馬匹都設計造型

 拉姆拉爾（左）自認資歷淺，一度婉拒《香巴拉》導演敏巴姆邀約。（海鵬提供）拉姆拉爾（左）自認資歷淺，一度婉拒《香巴拉》導演敏巴姆邀約。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕尼泊爾造型設計師拉姆拉爾卡德卡以電影《香巴拉》入圍金馬61最佳造型設計，本週將來台參加金馬獎；原來拉姆拉爾因自認資歷尚淺，一度婉拒進組，在導演敏巴姆堅持下邀他入組，對他的認真與專業讚不絕口。

拉姆拉爾自學成才，他的職業生涯始於2015年尼泊爾電影《尋找奇雞》，該片榮獲威尼斯國際影評人週FEDEORA最佳電影獎，獲得巨大票房，隨後他拍攝多部電視劇、獨立電影等，歷練完整。

 《香巴拉》片中仁波切（右）骨董僧服吸睛。（海鵬提供）《香巴拉》片中仁波切（右）骨董僧服吸睛。（海鵬提供）

《香巴拉》描述藏族女子同時嫁給3位丈夫的故事，全片在海拔高達6000公尺的喜馬拉雅山上拍攝，拉姆拉爾於開拍前兩個月就上山勘景，並親自設計女主角充滿幻夢感的服裝，至於片中仁波切穿戴的僧服跨越4個世代，完美融入藏區文化精髓，令導演敏巴姆超滿意。

此外，拉姆拉爾更收集上百張不同馬鞍及防寒馬衣的圖片，為每匹馬設計造型，讓動物們風光自信地出現在大銀幕上。《香巴拉》明年1月10日在台上映。

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