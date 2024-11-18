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送別石英 老婆吳玲哭癱女兒林千鈺跪泣

石英告別式肅穆莊嚴，遺照一抹微笑長留人間。（記者王文麟攝）石英告別式肅穆莊嚴，遺照一抹微笑長留人間。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝、侯家瑜／台北報導〕資深藝人石英從影超過半世紀，上月27日安詳辭世，享壽82歲，昨於二殯景明廳舉辦告別式，火化後將長眠新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館，上百藝人親臨送別「石爸」，唐美雲真情致詞，喊話林千鈺照顧好自己和媽媽，讓爸爸在天之靈安心；石英一雙兒女林千鈺、林義山悲傷跪別父親，遺孀吳玲哭到需旁人攙扶，場面相當哀戚。

石英告別式現場肅穆莊嚴，遺照披上帥氣圍巾，臉上溫暖微笑長留人間，一旁寫下「銀屏塑百相 經典定格留影史」、「藝德譽千秋 風範長存在人間」，定義石英縱橫演藝圈樹立的風骨，前女婿焦恩俊自石英辭世後未曾發聲，昨他送上花籃寫著「望重如山」告別故人。

石英妻子吳玲（中）哭紅雙眼，率女兒林千鈺（左二）、兒子林義山（右二）向前來送行親友感謝致意。（記者王文麟攝）石英妻子吳玲（中）哭紅雙眼，率女兒林千鈺（左二）、兒子林義山（右二）向前來送行親友感謝致意。（記者王文麟攝）

林千鈺、林義山跪別父親哭紅雙眼，林千鈺感謝親自到場的每一位親友，「感謝你們陪伴他走過每個人生階段，讓我父親整個人生有圓滿的句點。」她說老爸石英在她心目中是一位永不放棄、關關難過關關過的勇士，「相信此刻的他已經卸下世俗的壓力與重擔，跟隨慈悲的菩薩前往極樂國土、自由飛翔，雖然他的離開讓人不捨，但他的溫暖和精神會永遠留存在每個人心中。」

林千鈺隨後轉身看著掛布上的爸爸說：「我會好好照顧您結褵55年的妻子、我的媽媽，我會跟弟弟一起撐住這個家，我會好好照顧您最寶貝、最疼愛的孫子，讓他平安長大，這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘。」

唐美雲（右）緊擁林千鈺，哀切不捨之情溢於言表。（記者王文麟攝）唐美雲（右）緊擁林千鈺，哀切不捨之情溢於言表。（記者王文麟攝）

唐美雲致詞時真情言語惹鼻酸，她坦言聽到石英辭世時腦中一片空白，接著浮現他溫暖的笑容及熟悉的身影，「很痛心我們台灣失去了一位優秀演員，很心疼我們演藝圈失去心愛的家人。」唐美雲感念石英儘管身體不好，仍一口答應演出她製作的《孟婆客棧》，受訪時致上最後祝福：「我現在抱著祝福的心情，希望他能去更好的地方，生生世世，我相信大家還是會有再相逢的一天。」

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