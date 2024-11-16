戴佩妮布達佩斯拍MV 遭反鎖險睡飯店走廊

戴佩妮遠赴布達佩斯拍攝新歌MV。（妮樂佛提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴佩妮為了新歌《雙生火焰》MV，遠赴有「雙子城」美名的布達佩斯取景拍攝，沒想到歌后在飯店卻發生插曲，收工後不慎把自己反鎖在門外，差點在走廊睡著。

戴佩妮只有4天時間就必須完成拍攝，某天她把飯店的房間門從內部用門鏈鎖住，便從連通工作人員的房間離開。怎料飯店晚間啟動了安全機制，連通房無法從另一側開啟，當時拍攝一整天的她顧不得形象，只能在走廊席地而坐，等待救援。

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戴佩妮收工後不慎把自己反鎖在飯店門外。（妮樂佛提供）

工作人員見狀，覺得好氣又好笑，忙了半天最終只得請飯店破壞門鏈把門打開，才讓累得幾乎要睡著的她回到房間休息。

戴佩妮推出概念專輯，同名主打歌《雙生火焰》MV最終一分為二，分別推出《莫蘭迪藍療癒篇Morandi Blue》與《深斐烈紅暗夜篇Scarlet Red》「雙」版本。

此外，戴佩妮明年3月22日將在台北小巨蛋舉辦「雙生火焰演唱會」，對於票房開出紅盤，她感動說：「很謝謝每一位一路相伴的朋友。」演唱會購票可洽寬宏藝術。

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