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妹迷有福了！大巨蛋加賣票─阿妹親自操刀周邊 辦「希拉海音樂祭」發掘新血

張惠妹將在大巨蛋開唱，演唱會一票難求。（聲動娛樂提供）張惠妹將在大巨蛋開唱，演唱會一票難求。（聲動娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹12月唱進台北大巨蛋，5場「ASMR Maxxx @Taipei Dome」共20萬張門票開賣就秒殺，主辦單位昨天正式宣布，將加賣B1層和L2層的少數座位，粉絲要搶票仍有機會。

除了籌備大巨蛋演唱會，阿妹自創的品牌MEIGHT.O.NINE，也將推出大巨蛋巡演官方周邊商品。

張惠妹搶先曝光巡演周邊。（聲動娛樂提供）張惠妹搶先曝光巡演周邊。（聲動娛樂提供）

阿妹親自操刀，把最愛的萌寵以及分身「阿密特」做成卡通圖案，巧妙地融入到每一件周邊商品中，讓歌迷不僅能在演唱會現場感受她的愛，還能把這份溫暖帶回家。

提到這次創意是以毛小孩及「阿密特」為靈感，天后感性說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」

張惠妹將最愛的萌寵以及分身「阿密特」做成卡通圖案。（聲動娛樂提供）張惠妹將最愛的萌寵以及分身「阿密特」做成卡通圖案。（聲動娛樂提供）

阿妹大巨蛋巡演的周邊商品將在18日展開預購，並於12月21日至明年1月1日於松菸文創園區炊事房成立「ASMR×MEIGHT.O.NINE快閃店」提供歌迷取貨。

阿妹更期待未來能創造更多的合作可能，期盼能與各領域有才華、有熱情的藝術家合作，天后笑說：「好玩最重要！」

演唱會未到，張惠妹昨開心公布12月14日將在台東舉辦希拉海一日音樂祭。（聲動娛樂提供）演唱會未到，張惠妹昨開心公布12月14日將在台東舉辦希拉海一日音樂祭。（聲動娛樂提供）

此外，阿妹昨天也在IG限動公布好消息，宣布12月14日在台東舉辦希拉海一日音樂祭，還有饒舌及街舞比賽，據悉「希拉海」是阿妹自己的音樂品牌，為了發掘、培養音樂新血。

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